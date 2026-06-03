«Алгоритмика» приходит в Ленинградскую область

Подписи под документом поставили вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин, председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и директор по работе с государственным сектором «Алгоритмики» Станислав Косарев.

«Мы привыкли, что Сбербанк — надёжный партнёр. Но для нашего региона он стал настоящим другом во всех сферах жизни. От ЕКП «Ленинградская» и карты школьника, которая экономит время и нервы одним касанием, до медицинских умных тонометров и дистанционного наблюдения за пациентами — это технологии, которые помогают здесь и сейчас. И самый важный шаг — в школы приходят «Алгоритмика» и программы по искусственному интеллекту. Это не просто уроки информатики. Это возможность дать ребятам навыки, с которыми они не будут отставать, а будут опережать. Спасибо партнёрам за веру в наших детей», - отметил Александр Кялин.

Ранее совместно с «Алгоритмикой» Сбербанк уже проводил образовательные сессии по развитию навыков работы с ИИ у школьников и педагогов в Ленинградской области.