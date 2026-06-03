В Ленинградской области появятся «шато» и винодельни

На 85-м заседании Заксобрания парламентарии приняли поправки к областному закону «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области». Инициатива снимает ограничения на строительство объектов на участках, предназначенных для виноградников.

Инициатором законопроекта выступила областная прокуратура. Согласно предложению, в Ленинградской области появится возможность возводить винодельческие предприятия и гостевые дома для туристов на отдельных категориях сельскохозяйственных земель. Таким образом региональный закон приведут в соответствие с нормами федерального законодательства.

Противоречие возникло после того, как в декабре 2025 года президент России утвердил федеральный закон № 579-ФЗ. Документ разрешил на территориях, пригодных для выращивания винограда, строить винодельческие объекты и некапитальные сооружения для развития сельского туризма – например, гостевые дома, эко-отели и дегустационные залы.

При этом в областном законе Ленобласти, принятом еще в 2005 году, оставались прежние ограничения. Они запрещали любое строительство на землях сельскохозяйственного назначения, включая поля, пастбища и виноградники. По старым правилам такие участки можно было использовать только для растениеводства и животноводства.

Разработанный прокуратурой проект устраняет это несоответствие. Авторы инициативы рассчитывают, что разрешение на возведение виноделен и объектов для сельского туризма (при условии пригодности земель для виноградарства и их официальной регистрации в федеральном реестре) даст импульс развитию местного виноделия и туристической отрасли в сельской местности.

Несмотря на климат, далекий от южного, выращивание винограда в Ленинградской области уже практикуется, в том числе в Ломоносовском, Лужском и даже в одном из самых северных районах – Приозерском. Эксперты отмечают, что в регионе успешно культивируют до 20 сортов винограда, правда, часть из них выращивают в теплицах. Но есть и сорта с высокой урожайностью в открытом грунте. Так что не исключено, что в скором времени винные карты в местных заведениях пополнятся красным и белым ленинградским.