Ленобласть поможет ФосАгро вывести на полки магазинов минеральные удобрения в удобной фасовке

«Это не самое большое соглашение, которое мы в рамках Петербургского форума подписывали и, наверное, ещё будем подписывать с ПАО «Фосагро», но оно для нас очень важное.

Мы этот проект анонсировали ещё на встрече с «Фосагро» на выставке «Иннопром» в Ташкенте: речь о производстве и дистрибуции эффективных минеральных удобрений в индивидуальной фасовке.

То есть на нашей площадке в Волхове мы переходим к тому, чего давно ждали потребители: уникальные минеральные удобрения и добавки будут выпускаться в такой фасовке, что их можно использовать индивидуально — у себя на садовом участке, на даче, в небольшом фермерском хозяйстве.

Очень важно, что мы уже научились работать с компанией «Фосагро», с АО «Апатит» очень быстро. Встретились, причём даже не здесь, а в Ташкенте, договорились, пожали руки и уже выходим на подписание соглашения. Уверен, уже в ближайшие месяцы начнётся производство и реализация продукции в новой упаковке.

Спасибо всем, кто с нами работает все эти долгие годы. Мы никогда друг друга не подводили, уверен, и в этот раз всё состоится», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Объём инвестиций в проект — 500 млн рублей. Начало производства в 2026-м и выход на проектные мощности – в 2027 году. Мощности производства и фасовки удобрений превысят 20 тыс. тонн в год. Будет создано порядка 50 новых рабочих мест.

«Основная цель – повышение доступности наших удобрений широкому кругу потребителей. Мы хотим дать возможность всем, от дачника до владельца личного подсобного хозяйства, напрямую получить наш продукт. Мы создаем условия для того, чтобы каждый садовод мог вырастить экологически чистые овощи на своем приусадебном участке», – рассказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг.

ПАО «ФосАгро» — один из крупнейших мировых производителей высокосортного фосфорного сырья и фосфорсодержащих минеральных удобрений, единственный в России производитель кормового монокальцийфосфата и нефелинового концентрата.