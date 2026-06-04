Ленинградская область внедрит ИИ Сбера в инвестиционный блок и госсервисы

Сбер и правительство Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере технологий искусственного интеллекта. Партнерство открывает новый этап цифрового развития региона: решения на базе нейросети ГигаЧат будут использоваться для повышения эффективности государственного управления, развития инвестиционной деятельности и совершенствования цифровых сервисов для жителей.

Соглашение подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках сотрудничества стороны планируют внедрять технологии искусственного интеллекта в ключевые процессы регионального управления. Решения на базе ИИ позволят автоматизировать рутинные операции, ускорить обработку обращений граждан, повысить качество аналитики, усилить поддержку инвестиционного блока и сделать взаимодействие жителей с государственными сервисами более быстрым, удобным и персонализированным.

Отдельное внимание будет уделено развитию современных цифровых решений для населения и бизнеса. Речь идет не только об оптимизации внутренних процессов, но и о создании нового уровня клиентского опыта в государственном секторе — когда услуги становятся более бесшовными, доступными и ориентированными на реальные потребности человека.

Использование генеративного искусственного интеллекта в работе органов власти позволит ускорить принятие решений, повысить точность обработки информации и освободить специалистов от части рутинной нагрузки, чтобы сосредоточиться на задачах, требующих экспертного подхода и управленческого внимания.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сегодня искусственный интеллект становится практическим инструментом, который помогает государственному управлению работать быстрее, точнее и эффективнее. Вместе с правительством Ленинградской области мы будем внедрять решения на базе ГигаЧата для автоматизации процессов, повышения качества аналитики и развития цифровых сервисов. Но главный результат таких изменений — это то, что жители региона получают более удобные, быстрые и понятные государственные услуги, а бизнес — более современную и эффективную среду для взаимодействия с властью».

«Цифровые технологии уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни, и сегодня важно не просто внедрять инновации, а использовать лучшие решения там, где они действительно повышают качество жизни людей и эффективность работы государства. Ленинградская область последовательно развивает “умные” технологии в социальной сфере, здравоохранении и безопасности. Подписанное со Сбером соглашение выводит это сотрудничество на новый уровень. Использование ИИ-помощника ГигаЧат в государственном управлении — это не дань тренду, а реальный инструмент, который поможет быстрее принимать решения и создавать удобные, бесшовные и персонализированные сервисы для жителей и бизнеса», -прокомментировал Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области.

Сбер и Ленинградскую область связывает многолетнее стратегическое сотрудничество. Ранее стороны уже реализовали ряд значимых проектов, среди которых Единая карта ленинградца, система «Безопасный город», решения по дистанционному мониторингу пациентов с хроническими заболеваниями, а также инициативы по развитию институтов гражданского общества.

Новый этап партнерства подтверждает общий курс на внедрение передовых технологий в систему государственного управления и формирует основу для дальнейшего развития региона как одной из наиболее технологически продвинутых территорий страны.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера