В Малом Верево построят «ГрадУм»

«Группа “Алгоритм” уже показала себя в Ленинградской области как социально ответственный застройщик, который готов вкладываться в развитие территорий. В Щеглово компания реализует проект комплексного развития, благодаря которому мы расселяем аварийное жильё, обновляем жилую среду и закладываем новые социальные объекты. Такой опыт особенно важен для новых проектов. “ГрадУм” в Малом Верево должен развиваться по той же логике: жильё, школа, детский сад, рабочие места и инфраструктура для повседневной жизни. Это крупный проект для Гатчинского округа, и его качество будет измеряться тем, насколько удобно здесь будет жить людям», — сказал Александр Дрозденко.

Жилой комплекс «ГрадУм» включает 11 жилых корпусов комфорт-класса общей площадью более 300 тыс. кв. метров жилья. Проект рассчитан на проживание более 4,5 тыс. человек. Объём инвестиций оценивается в 31,5 млрд рублей. Проект создаст 1,5 тыс. рабочих мест. Планируемые отчисления в бюджет составят 5,2 млрд рублей. Реализация рассчитана до 2038 года и разделена на шесть очередей.

ООО СЗ «Алгоритм Верево» зарегистрировано 19 сентября 2024 года в Санкт-Петербурге и входит в ГК «Алгоритм». С момента создания в 2014 году группа ввела в эксплуатацию более 500 тыс. кв. метров жилых, промышленных и иных объектов. Среди реализованных проектов компании: жилые комплексы «Алгоритм», «Медем» и «Терзо» в посёлке Щеглово Всеволожского района, а также жилой комплекс «Алгоритм Стрельна» в Санкт-Петербурге.