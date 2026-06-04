Почтовые посылки из США снова идут в Россию

Первая партия отправлений уже прибыла в РФ. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений.

Направление исторически является одним из значимых для клиентов Почты: ранее почтовый импорт из США составлял более 50 т в месяц. В основном это товары электронной коммерции — одежда, обувь, электроника, БАДы.

Также США неизменно занимали первое место по объёмам экспортных отправлений в 2024-2025 гг. В прошлом году на страну приходилась пятая часть всех объёмов экспорта. В конце 2025 г. Почта России возобновила приём отправлений в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», приостановленный ранее в связи с отменой беспошлинного режима.

С Почтой России можно отправлять корреспонденцию и посылки в 163 страны: государства ближнего зарубежья, Китая, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США, Европы, Ближнего Востока и Африки.

Фото пресс-службы Почты России