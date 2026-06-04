Ленобласть и «Газпром инвест» будут вместе благоустраивать воинские захоронения и помогать поисковикам

«Это очень знаковое соглашение — для меня и, уверен, для вас. Оно не про газ, не про газификацию и не про экономику. Оно про нашу совместную работу по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества и патриотическому воспитанию молодёжи. Мы продолжаем взаимодействие по обустройству, ремонту и благоустройству воинских захоронений. Ленинградская земля обильно полита кровью советского солдата. Ленинградская битва продолжалась с 8 июля 1941 года по 8 августа 1944-го. Для нас сохранение памяти — святое дело. Это Дорога жизни, Зелёный пояс славы, Невский пятачок, Синявинские высоты, Лужский рубеж и многое-многое другое. Наше соглашение — это пример хорошего партнёрства, когда после реализации больших экономических проектов мы приходим к главному — сохранить память», - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Газпром инвест» и ранее реализовывал патриотические проекты в сотрудничестве с региональными властями. Компания поддерживает деятельность поисковых отрядов, а также проводит благоустройство братских захоронений и мемориалов. Самое крупное из них – полевое кладбище 128-й стрелковой дивизии в деревне Назия Кировского района Ленинградской области, где покоятся более 3 тыс. солдат и офицеров Красной Армии. На месте захоронения был создан мемориал и торжественно открыт в ноябре 2025 года.

«Только опираясь на надежный фундамент прошлого, можно построить достойное будущее. Мы хорошо это понимаем и уже не первый год поддерживаем поисковое движение, участвуем в благоустройстве мемориалов тем, кто ценой своей жизни подарил нам это будущее. Соглашение с Правительством Ленинградской области подтверждает, что у нас общие цели – вместе, работая системно, мы сохраним историю победителей для наших потомков», – подчеркнул генеральный директор «Газпром инвест» Вячеслав Тюрин.