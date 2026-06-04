«Нужные люди»: уроки добра

В третий раз фестиваль организует столица Ленинградской области – Гатчина, а точнее Гатчинская Школа третьего возраста. Эта региональная общественная организация является территориальным ресурсным центром альянса «Серебряный возраст»

и активно поддерживает инициативы людей старшего возраста, а также НКО, работающих с пожилыми людьми.

Активное долголетие

Фестиваль прошел в рамках проекта «Экосистема активного долголетия – точка опоры и векторы развития», поддержанного Фондом президентских грантов. В нем участвуют 19 регионов России, в том числе Ленинградская область.

- В этом зале собрались самые активные люди серебряного возраста. Сердце радуется, что у нас в Ленинградской области такое большое количество неравнодушных людей. Спасибо за ваши инициативы, – сказала на открытии праздника депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко.

Как отметила председатель правления Школы третьего возраста Гатчинского округа Татьяна Кучер, главная цель фестиваля – не конкурс, а обмен практиками активного долголетия, выявление и поощрение талантливых людей старшего поколения. Все они – активисты и организаторы, которые меняют жизнь к лучшему, развивают территории, занимаются сохранением культуры и истории, продвигают новые идеи, объединяют, повышают качество жизни людей старшего возраста, детей, маломобильных ветеранов и их близких.

О добре и счастье в этот день пели и говорили все, кому представилась такая возможность. Прекрасным украшением праздника стали творческие номера от профессионалов и любителей – представителей старшего поколения.

Добрые сердца Ленинградской области

В конкурсе участвовало почти три десятка человек, 13 организаций и 8 инициативных групп из Тихвинского, Лужского, Выборгского, Кингисеппского, Ломоносовского, Волосовского районов, Гатчины, Войсковицкого и Большеколпанского территориальных управлений.

Первым этапом конкурса была подготовка эссе на тему «Кто такие нужные люди и почему в них нуждается общество». Лучшие работы были опубликованы в местных газетах и вручены авторам и участникам фестиваля.

- Мы хотим не только собирать и тиражировать практики. Наш фестиваль еще и обучающий. Подготавливая заявки, вам приходится многое осваивать впервые, и у вас это получается с каждым годом всё лучше и лучше. Погружение в социальное проектирование помогает вам писать гранты, а это очень важно для воплощения общественных инициатив, – сказала Татьяна Кучер и поблагодарила участников фестиваля за смелость, целеустремленность и готовность вести за собой на добрые дела.

В этом году конкурсанты подавали заявки в девяти номинациях. В церемонии награждения приняли участие региональные депутаты Татьяна Бездетко и Сергей Коняев, которые словом и делом поддерживают инициативы людей старшего поколения.

- Вместе с фестивалем мы учимся сами, – подчеркнула Татьяна Кучер. – В этом году мы награждаем и лауреатов, и участников, особо отмечая авторов самых ярких роликов, демонстрирующих интересные практики.

Только победители!

В номинации «Наставничество в социальной сфере» участвовали старшие профессионалы, передающие свои опыт и знания. Лауреатом стала Руфа Николаевна Левкович. Когда-то она участвовала в строительстве детского сада № 51 в Гатчине, да так и осталась работать с детьми. Сейчас Руфа Николаевна помогает воспитателям, создает для детей комфортную и безопасную среду.

В номинации «Серебряное волонтерство» рассматривалась организация волонтерской деятельности, направленной на положительные изменения в различных сферах жизни. На фестивале были отмечены Галина Александровна Шеховцева (Ломоносовский район), Татьяна Александровна Золотых и Лариса Федоровна Нюганен (Кингисепп).

Лауреатом в номинации «Лидер сообщества» стала Лариса Владимировна Царькова (Гатчина). Она с 2020 года реализовала несколько социально значимых проектов, объединила все поколения жителей микрорайона Мариенбург, оказывает на дому круглогодичную помощь маломобильным ветеранам, лидирует в спортивной команде пенсионеров, проводит субботники.

В номинации «Мы и внуки» звания лауреата удостоен почетный гражданин города Кингисеппа Вячеслав Михайлович Скобелкин. Он создал музей вычислительной техники и 17 лет на общественных началах продолжает развивать музейную экспозицию. Проводя экскурсии для детей и молодежи, рассказывает об истории и достижениях страны.

Еще один лауреат в этой номинации – Клавдия Викторовна Никифоркова, слушательница Школы третьего возраста Гатчинского округа, участница кукольного театра, руководитель проекта «Путешествие в страну сказок» для семей участников СВО. Клавдия Викторовна вместе с другими волонтерами подготовила и провела более 15 детских спектаклей, которые посетили 400 детей.

Александра Александровна Богданова дарит радость культурного общения, объединяя поколения: проводит семейные вечера, игры, викторины, ретро-вечера.

Лауреатом в номинации «Образование и просвещение» стал почетный гражданин Гатчинского района, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель России Игорь Борисович Смирнов. За 11 лет Игорь Борисович провел в библиотеке им. Куприна более 100 лекций, посвященных мировой истории и культуре.

В номинации «Спорт и ЗОЖ» диплом лауреата вручен Светлане Юрьевне Кизряковой из поселка Войсковицы, организатору районных соревнований для пожилых людей «Веселые старты», а также оздоровительного и танцевального клубов.

Два лауреата были награждены в номинации «Культура и искусство». Светлана Анатольевна Южакова руководит литературным объединением «Бельведер» (д. Низино, Ломоносовский район), проводит литературные встречи, издает авторские сочинения. Альбина Вячеславовна Володина десять лет руководит студией живописи (Волхов), обучает пожилых людей, проводит творческие выставки, мастер-классы.

Два лауреата и в номинации «Благоустройство». Причем обе женщины представляют Гатчинский округ. Это Ольга Михайловна Павлова (д. Малые Колпаны) и Татьяна Викторовна Порох (микрорайон Мариенбург). Они одними из первых создали ТОСы (территориальное общественное управление), которые объединяют жителей и помогают привлекать средства для обустройства новых общественных территорий.

Добрых слов был удостоен каждый участник фестиваля.

Выбирая эмблему фестиваля «Нужные люди», организаторы решили, что самым подходящим символом должно стать доброе сердце. Его вручили всем, подчеркнув таким образом, что нет не нужных людей.

Ведущий праздника познакомил гостей финальной церемонии со всеми творческими и талантливыми людьми, представившими на фестивале свои добрые дела. Это Виктор Феодосиевич Кувшинский и Людмила Сергеевна Волкова (дуэт «Счастливый случай»), Наталья Владимировна Колчина, Елена Игоревна Шутова, Татьяна Вадимовна Тищенко, Наталья Федоровна Пидоричева, Бирута Эриковна Кузьмина, Людмила Абдулловна Колбина, Татьяна Ивановна Рочева, Валентина Васильевна Мусливец, Ирина Васильевна Богомолова, Ольга Валентиновна Ширяева.

За смелость, активную жизненную позицию и широту души участников поблагодарила член экспертной комиссии, председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина.

- Горжусь, что гатчинцы организуют фестиваль и принимают в нем самое активное участие. Мы уверены, что он был очень полезен для обмена интересными практиками. У фестиваля уже есть всё, чтобы расширяться

и вдохновлять еще многих людей, – сказала Лариса Пункина.

Татьяна Можаева