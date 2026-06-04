Работа на лето, команда на всю жизнь!

С 29 по 31 мая в лагере «Профессионал» прошел обучающий выезд студентов Гатчинского государственного университета, которые уже этим летом попробуют себя в роли вожатого. Мероприятие стало важным этапом подготовки к предстоящему трудовому сезону и площадкой для обмена опытом.

Участники выезда были тепло встречены администрацией лагеря "Профессионал", которая поделилась ценными наработками и секретами проведения увлекательных мероприятий для детей. Молодые специалисты смогли не только перенять профессиональные знания, но и тут же применить их на практике, проведя ряд душевных игр на знакомство и сплочение. Эти активности способствовали укреплению командного духа и зарядили участников позитивной энергией.

Кульминацией выезда стала традиционная "отрядная свечка" – момент, когда слова и эмоции льются от души. Тёплая атмосфера и совместное пение позволили участникам ещё больше сблизиться и почувствовать себя единым целым. За время пребывания в лагере студенты учились, развивались, вдохновлялись друг другом и черпали силы для будущих свершений.

Несмотря на приятное сближение, ставшее причиной лёгкой грусти при расставании, участники выезда полны решимости. Впереди – новый трудовой сезон, к которому студенческий педагогический отряд «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов и Гатчинский государственный университет подходят с нетерпением и готовностью. Они уверены, что все полученные знания и навыки позволят сделать летний лагерь для детей незабываемым, полным радости и ярких впечатлений.

Студенты Гатчинского государственного университета готовы работать, творить и дарить радость подрастающему поколению.

Эльвира Стан, командир отряда “Сознание”