«Вызов Первых» принят!

Сегодня, 4 июня, по всей стране тысячи выпускников 11-х классов сдают один из самых массовых и значимых экзаменов – ЕГЭ по русскому языку. Для многих ребят этот день становится настоящим испытанием на прочность – результат испытания напрямую влияет на поступление в вуз.