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«Вызов Первых» принят!

Завершился муниципальный этап Всероссийского проекта «Вызов Первых».

Рубрики:  Спорт

Команды разных школ Гатчинского округа встретились, чтобы посостязаться в семи спортивных дисциплинах.

По итогам испытаний победителями стали: Гатчинская школа № 12 – в младшей и средней возрастной категориях; Гатчинская школа № 2 – в старшей возрастной категории.

Поздравляем победителей и желаем удачи на следующем этапе соревнований – региональном.

Организаторы выражают благодарность главному судье соревнований Ольге Леонидовне Буйчик и ее волонтерам, а также волонтерам «Движения Первых» Веронике Науменко и Диане Шаповаловой.