Гатчина готовится показать «Сказки Пушкина» на фоне Приоратского дворца

В субботу, 6 июня, в 18.00 в Приоратском парке Ленинградская государственная областная филармония (ЛГОФ) представит литературно-музыкальный спектакль «Сказки Пушкина», приуроченный к традиционному Пушкинскому празднику.

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина на сцене в Гатчине оживут герои произведений «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок». Прозвучит музыка М.И. Глинки и Н.А. Римского-Корсакова, чьи произведения тесно связаны с пушкинскими сюжетами.

Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Голиков.