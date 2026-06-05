Гатчина готовится показать «Сказки Пушкина» на фоне Приоратского дворца
«Сказки Пушкина» на фоне Приоратского дворца оживут в Гатчине завтра. А прямо сейчас идет монтаж сцены.
Рубрики: Культура
В субботу, 6 июня, в 18.00 в Приоратском парке Ленинградская государственная областная филармония (ЛГОФ) представит литературно-музыкальный спектакль «Сказки Пушкина», приуроченный к традиционному Пушкинскому празднику.
В день рождения Александра Сергеевича Пушкина на сцене в Гатчине оживут герои произведений «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок». Прозвучит музыка М.И. Глинки и Н.А. Римского-Корсакова, чьи произведения тесно связаны с пушкинскими сюжетами.
Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Голиков.
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