Награды победителям конкурса "Народы разные – семья одна"

Тема конкурса была посвящена Году единства народов России, что нашло отражение в номинациях - «Из разных ветвей единый ствол растет», «Сила России в объединение разных народов», «Почему так важно единство и взаимное уважение между народами».

На праздничной встрече было оглашено решение жюри – наградить дипломами и ценными подарками всех авторов творческих работ.

Первое место у Ивана Грицкевича – девятиклассника Войсковицкой школы №2, куратор Грицкевич Наталья Викторовна. Победителем в младшей возрастной группе стал Иван Солошин - ученик 5-го класса Войсковицкой школы №2, куратор Меньшикова Лариса Борисовна, мама Солошина Нина Дмитриевна.

На втором месте Михаил Филиппов - ученик 10-го Войсковицкой школы №2, куратор Меньшикова Лариса Борисовна, мама Филиппова Татьяна Викторовна, а также Александр Свердлов - ученик 5-го класса Гатчинской школы № 12 «Центр образования», куратор Гуськова Светлана Анатольевна, мама Свердлова Анастасия Валерьевна.

Третье место заняли София Мурадагаева - ученица 7-го класса Вырицкой школы, куратор Тимофеева Евгения Михайловна, мама Кокк Валентина Викторовна, а также Степан Кирпичников - ученик 5-го класса Гатчинской школы №2, мама Кирпичникова Нина Викторовна.

Подведение итогов прошло в Штабе общественной поддержки, в теплой, дружеской обстановке. Все обменялись впечатлениями, вспомнили самые глубокие мысли, оригинальные идеи, точные и яркие строки.

Участников конкурса, их родителей и учителей приветствовали и.о. председателя Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов, заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова, председатель жюри конкурса, заместитель председателя Общественной палаты Гатчинского округа Елена Вахрина и команда организаторов конкурса.

- Как работает гатчинская палата - нужно всем ставить в пример, - отметил Александр Габитов. Обращаясь к школьникам, он назвал их «наши приемники», призвал «смотреть за горизонт», видеть перспективу и ставить задачи.

Выступающие говорили о многонациональности и гостеприимстве нашей страны и Гатчинского округа, о важности темы, предложенной Общественной палатой для юных гатчинцев.

- Общественная палата Гатчинского округа, как всегда, впереди, - подчеркнула Ольга Мясникова. - Организованный палатой конкурс, посвященный Году единства народов России, с глубокой, серьезной тематикой говорит о том, что мы вместе реализуем стратегию государственной политики, и очень важно, что дети чувствуют свою особую ответственность, чувствуют, что это имеет большое значение, и принимают участие в таких знаковых конкурсах.

Отдельной благодарности была удостоена оператор конкурса - Жанна Гриненко. Ольга Мясникова и Александр Габитов вручили Жанне Александровне благодарности, цветы и подарки.

Татьяна Можаева