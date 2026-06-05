Фестиваль «Мастера земли Гатчинской»: праздник творчества, традиций и новых открытий

В поселке Новый Свет, в фестивальном центре «Лидер», состоялся II Открытый фестиваль рукоделия и ремесел «Мастера земли Гатчинской». Это событие вновь объединило талантливых мастеров Северо-Запада, став настоящим праздником для ценителей самобытного творчества и ручной работы. Фестиваль был организован с целью поддержки локальных мастеров, возрождения народных промыслов и создания пространства для творческого диалога и профессионального роста.

Мандалы и славянские пояса

Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. На территории центра «Лидер» открылась ярмарка, на которой представили свои произведения самозанятые мастера Гатчинского округа, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. В продаже были всевозможные товары ручной работы – текстиль, аксессуары, предметы декора и интерьера, а также образцы традиционных народных промыслов.

Продукцию мастеров оценила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, отметив яркий колорит и самобытность представленных товаров.

Народные умельцы предлагали не только декоративную, но и вполне практичную продукцию.

Например, Юрий Иванович Бабушко – пенсионер из Тосно – представил на ярмарке деревянные изделия: миски, ладьи, фужеры, вазы, подсвечники, салфетницы. «Пошел на пенсию и занялся от скуки. Режу из разных пород дерева. Вот клен, ива, ясень, сосна, ольха, бук, граб, слива, а вот облепиха. Материалы – доски, кругляки – покупаю в магазине», – рассказал Юрий Иванович. Его супруга создает декоративные букеты из соломы, сама выращивает для этого овес и рожь. А еще плетет славянские пояса.

Широкий спектр товаров на ярмарке представили мастера Гатчинского округа. Катерина С. из Вырицы предлагала изделия из ротанга. Творческая мастерская Дарьи Богатыревой представила интерьерных кукол из натуральной кожи, меха, дерева и ткани: гномов, ангелов, даже чумного доктора. Продавались работы из бумажной лозы – возрожденные традиции плетения по современной технологии, свечи ручной работы из экологично-го оливкового воска, декоративные изделия из эпоксидной смолы, яркие шапки на весенне-летний сезон. Из Дружной Горки привезли брошки, заколки, ободки, прихватки.

Юлия Васильева из Гатчины делает авторские украшения: «Я заказываю камни исключительно на Урале, у меня все камни – только натуральные, я не работаю ни с имитацией, ни с кристаллами. Делаю мандалы волшебные – для тех, кто любит эзотерику, кто верит в это. Есть подвески, есть серьги, браслеты. Делаю всё на растущую луну, и к тому, кто носит мои изделия, помощь приходит из ниоткуда». Если образ возник, на изготовление одной мандалы – плетеной подвески из камней – у мастерицы уходит часа два-три. И на каждую мандалу требуется три с половиной мет-

ра проволоки.

Кто лучший мастер Гатчинской земли?

Однако фестиваль стал не просто торговой площадкой. Для всех желающих в фойе центра «Лидер» были организованы мастер-классы от опытных ремесленников, где можно было освоить новые техники и получить ценные советы. Участие в мастер-классах приняли ребята из Пригородной школы.

Праздничную атмосферу фестиваля дополняла концертная программа фольклорных коллективов Гатчинского округа.

На втором этаже развернулась выставка конкурсных работ разных направлений: в рамках фестиваля состоялся конкурс «Мастер рукоделия и народных художественных промыслов», в котором приняли участие более

40 мастеров Гатчинского округа. В жюри вошли представители гатчинской администрации, преподаватели изобразительного искусства, мэтры декоративно-прикладного творчества.

После подведения итогов состоялась церемония награждения участников и победителей.

В направлении «Декоративно-прикладное и художественное ткачество» первое место заняла Любовь Пакканен из Терволово за работу «Хозяйка Медной горы».

В направлении «Лоскутное шитье, печворк, квилт» диплом победителя за работу «На дальней станции сойду» получила Анна Градович из Карташевской.

В номинации «Художественное и декоративно-прикладное вязание» победила Нина Чернягина из Дружной Горки – за вязаную крючком блузку «Бирюзовое кружево», настоящее произведение искусства.

Диплом победителя в направлении «Художественное и декоративно-прикладное плетение» был вручен автору колье «Королева рейфов» Павлу Трояну из Коммунара.

В номинации «Декоративно-прикладное и художественное кружево» победила Елена Симонова из Гатчины, создавшая комплект «Нежность Александры».

В направлении «Художественная и декоративно-прикладная вышивка» лучшей была признана работа Натальи Смирновой из Малого Верево – «Лунница».

Созданная в технике декупажа «Книга сказочных снов» Юлии Васильевой из Гатчины победила в направлении «Художественная обработка дерева и бересты».

Создатель домовенка Матюши Тамара Бегун из Коммунара победила в номинации «Декоративная игрушка».

В бисероплетении лучшим было признано колье «Лесные озера» Ольги Росляковой из Гатчины.

Ирина Джаафар из Гатчины получила диплом в направлении «Роспись по ткани».

Дипломы победителей также завоевали Ольга Колесник из Сиверского, создавшая женский костюм Новгородской губернии XIX века, и Людмила Немченко из Пудомяг – автор вазы, созданной

в смешанной технике из джутовой нити и филиграни.

Однако победителей определяло не только профессиональное жюри, но и гости праздника путем голосования. В номинации «Народное признание» победила автор набора ватных игрушек «Зимняя сказка» Татьяна Куцепал из деревни Новые Черницы.

Организаторы фестиваля – окружная администрация и центр «Лидер» – отмечают, что подобные мероприятия способствуют не только сохранению культурного наследия, но и развитию креативной экономики региона, позволяя авторам найти новых покупателей и партнеров. Фестиваль «Мастера земли Гатчинской» – это место встречи традиций и современности, где каждый может найти вдохновение для собственных проектов и прикоснуться к живой истории ремесел.

Екатерина Дзюба