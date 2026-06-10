Ценная икона – на реставрации в Рождествено

Икона относится к комплексу высокого иконостаса, возведённого в 1438 году. В начале XVI века иконостас был значительно расширен и дополнен. К нему были добавлены 13 икон, в том числе образ Святителя Николая. Согласно летописи, это произошло в 1509 году, когда повелением новгородского архиепископа Серапиона «дописан бысть Деосоус в Софеи святой сысполна, а мастеры писали Ондрей Лаврентьев да Дерма Ярцев сын». То, что известны имена авторов — достаточно редкое явление для русской иконописи.

Редкое везение, что святыня сохранилась до наших дней практически нетронутой. Лишь в конце XIX столетия специалисты её слегка обновляли, но в сам красочный слой правок не вносили. Поэтому, если аккуратно удалить поздние наслоения, можно увидеть то самое авторское письмо, которое создали мастера пять столетий назад. Оно окажется максимально близко к исходному замыслу.

Ещё одним примечательным фактом является высокая сохранность авторской живописи.

«Нам повезло, что икона дошла до нас практически нетронутой. Кроме поновлений, которые были сделаны в конце XIX века, никаких вмешательств в живопись не было. И поэтому удалив, где это возможно, записи, мы сможем увидеть живопись, которая с учетом пяти веков бытования будет максимально близка к изначальному авторскому замыслу», - рассказал заместитель директора по реставрации музейных предметов Дмитрий Пейчев.

«Для нас это очень большая ответственность, что Новгородская епархия именно нашему реставрационному центру доверила реставрацию первой иконы из деисусного ряда, - пояснил вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития и сохранения культурного наследия, председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой. - Предстоит сложная работа, потому что в XX никто не занимался этой иконой с научной точки зрения. Мы будем советоваться с коллегами из других реставрационных центров для того, чтобы принимаемые решения были однозначно правильными, однозначно профессиональными. Всё необходимое оборудование, все необходимые умения и компетенции у нас точно есть, но так как это действительно шедевр и один из образцов национального достояния, необходимо относиться к нему с соответствующим вниманием».

Фото канал МАХ Александра Дрозденко