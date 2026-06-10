Весёлые каникулы

В Гатчинском округе детские лагеря (где предусмотрено питание) и площадки работают по строго утвержденному плану, насыщенному культурной программой и спортивными активностями – предусмотрено всё для отдыха, оздоровления и развития школьников.

«Фиксики»

В лагере «Фиксики» при Минской начальной школе-детском саде летняя смена началась с торжественной церемонии открытия. Ребята креативно и с гордостью представили свои отряды, показали девизы, речевки и сразу задали отличный ритм всей смене.

В День защиты детей «Фиксики» побывали на празднике, организованном Вырицким территориальным управлением

и местным культурно-досуговым центром. Дети разрисовали площадь всеми цветами радуги, поучаствовали в веселых конкурсах и выступили в составе творческих коллективов. Увидели, как работает бригада пожарных, примерили их снаряжение. А в конце праздника получили в подарок мороженое.

В летнем лагере ни один день не проходит без событий. Детей ждут мастер-классы, игры, творческие мастерские. Очень весело прошла «пенная вечеринка» с музыкой и конкурсами.

Старший отряд подготовил для дошкольников познавательный квест, посвященный Дню славянской письменности и культуры, который отмечался 24 мая. Оба отряда побывали на экскурсии в Музее гатчинского патефона, где перенеслись в прошлое и узнали удивительную историю звукозаписи. Ребята увидели уникальные экспонаты, послушали, как звучат настоящие граммофоны и патефоны, и поняли, как развлекались без гаджетов их прабабушки и прадедушки.

День ГТО зарядил энергией: мальчишки и девчонки проверили свою силу, ловкость и скорость. Участвуя в веселых эстафетах, ребята пытались ставить новые личные рекорд.

В преддверии Дня России дети приняли участие в мастер-классе, где своими руками создавали уникальные магниты с российской символикой. Эти яркие сувениры ребятам разрешили забрать домой.

«Огоньки»

На базе структурных подразделений Гатчинского Дома детского творчества тоже весь июнь работают и лагеря, и площадки. Одна из площадок – в клубе «Огонек» (структурное подразделение «Журавушка»).

На лето ребята стали называться командой «Огоньки». Их 20 человек. Как правило, они приходят на площадку к половине девятого утра и общаются здесь до 16 часов. Площадка бесплатная, родители вносят оплату только за поездки и музеи, остальные культмассовые мероприятия проводят педагоги ДДТ.

Вторая неделя июня у «Огоньков» началась очень энергично. В понедельник, 8 июня, ребята из первой группы посетили мемориал «Большое Заречье» (также известный как «Русская Хатынь») в Волосовском районе. Он расположен на месте уничтоженной в 1943 году деревни Большое Заречье, которая стала символом трагедии мирных жителей, пострадавших от нацистских карателей.

Тем временем ребята из второй группы бросили вызов знаниям на викторине «Мы – Россия», которая была организована в Штабе общественной поддержки «Единой России». Затем отправились в библиотеку им. Куприна и добавили в свою творческую копилку еще одну гениальную художницу – Джорджию О’Киф. После лекции они сами превратились в художников – нарисовали цветочные полотна. И, конечно же, успели погулять на площадке.

В свободное время между подвижными играми, занятиями и культпоходами ребята по своему желанию могут рисовать, мастерить, заниматься декоративно-прикладными творчеством. Дополнительные занятия по вышивке и бисероплетению проводит преподаватель Тамара Владимировна Трифонова, по рисованию – Ольга Николаевна Краева.

Лето только началось, и пусть оно радует детей каждый день!

Татьяна Можаева