В Гатчине девушка пострадала в ДТП

9 июня около 11:00 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области передали медикам 20-летнюю девушку, пострадавшую в результате ДТП около перекрестка улиц Куприна и 120-й Гатчинской дивизии в Гатчине.

Наряд Росгвардии при патрулировании увидел, что женщина-водитель машины «Хёндэ» сбила девушку, переходившую на другую сторону улицы по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда транспортного средства пешеход получила травму головы и упала на проезжую часть.

Росгвардейцы незамедлительно вызвали медиков и наряд ГАИ, а до их приезда оцепили место происшествия и перекрыли полосу движения транспорта для обеспечения безопасности лежавшей на асфальте пострадавшей. Все это время патрульные поддерживали девушку и наблюдали за ее состоянием.

Впоследствии наряд Росгвардии передал пострадавшую медикам, а автовладелицу – сотрудникам ГАИ для дальнейшего разбирательства.

Фото пресс-службы ФГКУ УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО