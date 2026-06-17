Деньги от незнакомца

Деньги могли поступить не в связи с ошибкой, а целенаправленно. Мошенники могут использовать подобную схему с якобы ошибочным переводом: сначала переводят деньги, а следом связываются с получателем и просят вернуть их по присланным реквизитам (номеру телефона или банковской карты). Проявив внимательность, можно обнаружить, что в указанных для перевода реквизитах имя получателя/номер телефона не будет совпадать с теми, что отразились при поступлении средств. Не нужно спешить исполнять указания незнакомца - важно осуществить возврат средств правильно. При этом не имеет значения, действительно ли это ошибка или есть подозрения на обман, алгоритм действий во всех случаях одинаковый:

- сначала нужно убедиться, что деньги действительно поступили на счет, а уведомление о зачислении – не фейк (проверьте поступление через банковское приложение или онлайн-банк);

- если отправитель уже связался с вами для возврата средств, сообщите, что будете действовать по правилам - через банк. Не поддавайтесь на уговоры, запугивание или предложения оставить определенную сумму себе в качестве вознаграждения за «беспокойство»;

- сообщите об ошибочном зачислении и готовности возвратить деньги отправителю в свой банк (через клиентскую службу, чат поддержки в мобильном приложении или лично через отделение банка). Специалисты оформят заявку на возврат средств. Отправитель в свою очередь обратится в свой банк с заявкой на возврат ошибочного перевода. Банк не может списать деньги со счета клиента без его согласия, даже если они были зачислены по ошибке отправителя. Поэтому важно соблюдать процедуру добровольного возврата: выражение согласия на возврат средств позволит отправителю получить свои деньги обратно, а получатель подтвердит свою добросовестность и избежит риска быть втянутым в мошенническую схему. В этом случае деньги возвращаются на тот счет, с которого они были отправлены. Именно поэтому мошенники настаивают о переводе на указанный ими счет. Их цель - использовать ваш счет для транзита средств, добытых незаконным путем.

Если следовать указаниям незнакомца, последствия могут быть следующими:

- используя ваш счет, мошенники пытаются запутать следы: похищенные деньги стараются провести через несколько счетов для дальнейшего обналичивания. Поддавшись на уговоры, соглашаясь на вознаграждение вы становитесь соучастником преступления;

- счета и их владельцы, электронные устройства, которые использовались в мошеннической цепочке, фиксируются в «черном списке» Банка России (база данных о случаях и попытках несанкционированных переводов денег без согласия владельца). Попав в базу данных регулятора, реабилитироваться не легко. При подозрении участия в мошенничестве ограничиваются лимиты по переводам, при подтверждении информации о соучастии от МВД, доступ к банковским услугам будет заблокирован;

- перевод полученной суммы по указанным реквизитам не будет расцениваться как возврат, если отправитель решит взыскать отправленные деньги в судебном порядке как неосновательное обогащение. Поскольку в таких схемах указывается сторонний счет, доказать факт возврата средств очень нелегко и высок риск, что получателю придется платить снова уже из собственных средств.