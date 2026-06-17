Ветераны СВО передают боевой опыт молодому поколению

В соревнованиях приняли участие молодые люди старшей (14–17 лет) и специальной (18–23 лет) возрастной категории. На участие в последней подали заявки 42 279 человек со всей области.

Пять дней на базе Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва стали для участников настоящей проверкой на прочность. Ребята под руководством наставников проходили испытания по условно военным специальностям: среди них были военные корреспонденты, инженеры-сапёры, медики, опера торы БПЛА, связисты. Программа включала отрядные испытания, индивидуальные задания и массовую военно-тактическую игру.

Особую роль в проведении соревнований сыграли судьи и наставники из числа членов Ассоциации ветеранов СВО Ленинградской области. Именно ветераны, обладающие практическим боевым опытом, выступили в качестве экспертов на эта пах игры, связанных с пилотированием дронов, инженерно-сапёрной разведкой, эвакуацией раненых, действиями в составе штурмовых групп. В ходе выполнения заданий они не только оценивали результаты участников, но и в доступной форме передавали молодёжи знания и навыки, основанные на личном участии в выполнении реальных боевых за дач.

Такой формат работы при дал игре особую значимость: молодые люди научились работать в команде и действовать в нестандартной обстановке. Дисциплина, целеустремлённость, техническая подкованность и умение работать плечом к плечу — эти компетенции ребята освоили благодаря «Зарнице 2.0».

По отзывам участников ленинградской «Зарницы», атмосфера мероприятия бы ла по-настоящему содержа тельной и эмоционально насыщенной. Они отметили доброжелательность настав ников, их требовательность, справедливость и заинтересованность в том, чтобы каждый участник смог проявить себя.

Победившие команды от правятся на окружной этап соревнований СЗФО в августе.

ДЕНИС МИТРОФАНОВ

ФОТО: VK.COM/PATRIOTIKA47