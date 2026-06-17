Герои Команды 47 готовятся к выпуску

«Ключевое для нас сейчас — чтобы все выпускники нашли дело по душе на территории региона. В данный момент 65% участников первого потока трудоустроены либо находятся на этапе оформления или согласования должностей. Отрабатываем с каждым кандидатом в индивидуальном режиме, чтобы никто не остался без достойного предложения после завершения обучения. Эта работа — под моим личным контролем», — подчеркнул глава региона.

По словам Александра Дрозденко, темы выпускных работ участников первого потока прикладные: от туризма и муниципальной реформы до господдержки участников СВО и их семей, от развития гражданских беспилотных авиационных систем до борьбы с ударными БПЛА. Кроме того, у всех героев будет возможность реализовать свои наработки на практике — в 47-м регионе.

По результатам конкурсного отбора для участия в первом потоке программы было отобрано 47 ветеранов СВО. Старт обучения и торжественное открытие основного этапа программы прошло 1 июля на площадке Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО. До этапа защит дошло 46 участников СВО — один из героев принял решение о продолжении военной службы в зоне проведения специальной военной операции. Программа объемом 502 академических часа состояло из 4 очных и 3 заочных модулей. Важнейшая часть образовательной программы — блок наставничества и стажировок, который проходил с октября по май.

Наставники — из числа вице-губернаторов, руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области и государственных учреждений, а также из числа руководителей органов местного самоуправления, Общественной палаты — помогли участникам погрузиться в работу госсектора.

«Герои Команды 47» — программа, разработанная по поручению губернатора Александра Дрозденко. Проект направлен на отбор и подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшего трудоустройства в Ленинградской области.