В Новом Учхозе будет музей

Глава администрация Гатчинского округа Людмила Нещадим на месте обсудила с коллегами ход работ:

- Побывали на месте, которое дышит историей героического сражения Зиновия Колобанова. Но скоро здесь появится и место, где она оживёт! Мы осмотрели здание, в котором разместится музей, посвященный подвигу легендарного танкиста. Именно здесь, в августе 41-го, экипаж Колобанова остановил продвижение целой танковой колонны, уничтожив 22 вражеские машины. Скоро эти стены наполнятся экспонатами и расскажут историю новому поколению. Коллеги готовят «дорожную карту», и скоро за дело возьмется подрядчик.