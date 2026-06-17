Сбер нарастил ипотечный портфель и долю на рынке сбережений

Как сообщила пресс-служба банка, Сбер продолжает укреплять свои позиции на основных рынках банковских услуг для физических лиц, демонстрируя устойчивый рост как в сберегательном, так и в кредитном бизнесе.

На рынке сбережений по итогам марта доля Сбера выросла на 0,4 процентного пункта. При этом рост показал и портфель вкладов банка. За последние 12 месяцев, с конца февраля 2025 года по март 2026 года, доля Сбера на рынке сбережений увеличилась на 2,27 процентного пункта. В апреле доля Сбера на рынке сбережений выросла ещё на 0,33 процентного пункта.

На протяжении последних десяти лет доля банка в средствах физических лиц остаётся в диапазоне 43,7–45,8%.

Положительную динамику демонстрирует и ипотечный бизнес. По итогам первого квартала 2026 года ипотечный портфель Сбера вырос на 3%, или на 350 млрд рублей.

На рынке потребительского кредитования по итогам первого квартала доля банка выросла с 38,9% до 39,9%. Рост наблюдался на протяжении всего квартала: в январе доля увеличилась на 0,4 процентного пункта, в феврале — на 0,3 п. п., в марте — ещё на 0,3 п. п.