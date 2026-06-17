«Говорящая с деревьями»: сила притяжения Ольги Кадушкиной

Ольга Владимировна Кадушкина-Пилипенко родилась в Гатчине. В 1992 году окончила отделение скульптуры художественного училища им. Н. Рериха, а в 1999 году — отделение керамики и стекла Санкт-Петербургской художественно-промышленной Академии им. Штиглица.

Универсальное художественное образование позволяет ей работать в различных техниках живописи и графики. Кажется, художнице подвластно всё: монументальная и декоративная живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство (роспись фарфора и керамики, создание декоративной штукатурки, валяние шерсти).

На протяжении многих лет Ольга Владимировна преподает в Детской художественной школе города Гатчины, прививая ученикам любовь к искусству и щедро делясь с ними своим мастерством, знаниями и бесконечной фантазией.

Искусство Ольги Кадушкиной хорошо известно гатчинцам по выставкам в нашем городе. И каждый раз это большое удивление: творческая мысль автора не знает пределов, постоянно порождая новые формы самовыражения.

Не стала исключением и выставка «Трава у дома», на которой представлены как реалистичные, так и фантазийные и абстрактные работы художницы, осваивающей новые горизонты искусства.

Свое название очередная выставка Ольги Кадушкиной получила неслучайно. Вот что говорит о себе и своем творчестве сама Ольга Владимировна: «Как в известной песне, трава у дома становится той силой притяжения, которая влечет человека посильнее, чем космические внеземные красоты и неизведанные пространства. Человеку больше дороги пережитые им встречи и знаковые точки, встречавшиеся на жизненном пути, близкие, родные люди и дом, в котором вырос. А дом — это еще и всё, что вокруг... Живешь и понимаешь, как важен для тебя каждый камушек, каждый уголок, особенно созданный своими руками... Так мы устроены, и особенно художники. Многое из прочувствованного необходимо выразить, творчески переосмыслив, чтобы сохранить след мест и событий, строящих душу. Когда любуешься природной красотой лесных уголков, родными просторами, всегда поражаешься таланту Создателя и понимаешь, сколько еще прекрасного существует на земле - и жизни не хватит все это рассмотреть. Да-да, именно рассмотреть подробно и обстоятельно, связав все в некую паутину образов и смыслов. Кто-то бросается в захватывающие путешествия, другим достаточно и травы у дома. В моем случае — это изобразительный пленэрный опыт, упражнения с графическими материалами, натурные зарисовки, попытки образного воплощения».

На выставке «Трава у дома» представлены картины разных лет. Среди них есть как работы «старые», но представляющие особую внутреннюю ценность для художницы, так и картины новые, экспериментальные, являющиеся для нее своего рода заделом на будущее. Среди последних — абстрактные циклы этюдов «Лесные коды» и «Открытая дверь».

- В своих новых пейзажных работах мне хочется прийти к какой-то формальной основе, избавиться от всего лишнего, - говорит Ольга Владимировна. - Хочется найти некий общий глобальный и, в то же время глубокий образ. В последних работах я использовала тушь, которая позволяет в эту глубину окунуться.

Позволяя туши свободно растекаться по поверхности бумаги, художница творит удивительные образы, связанные с природой, словно прикасаясь к ее сути и слушая ее тихий, ненавязчивый голос. Кажется, Ольга Кадушкина раздвигает пространство до бесконечности, разговаривая со всем, что видит вокруг себя — с деревьями, травой, лесными ручьями и старыми деревянными домами. И результаты этого удивительного диалога, как и радость от него она дарит нам на своих выставках.

Еще один замечательный подарок получили гости вернисажа: свои музыкальные этюды исполнил коллега Ольги Кадушкиной по творческому цеху, художник, поэт и музыкант Иван Радюкевич.

Выставка Ольги Кадушкиной «Трава у дома» продлится в музее города Гатчины до 21 июня.

Юлия Лысанюк