Народный памятник великому оружейнику Фёдорову

Обращение инициативной группы жителей деревни Мельница было рассмотрено в конце мая на комиссии при главе Гатчинского округа по вопросам присвоения имен муниципальным учреждениям и установления памятных знаков на территории Гатчинского округа.

Легендарная личность

Владимир Григорьевич Фёдоров – русский и советский конструктор стрелкового оружия, генерал-лейтенант инженерно-технической службы, академик Академии артиллерийских наук, Герой труда.

Он родился 15 мая 1874 года в Санкт-Петербурге. Отец семейства, смотритель здания Императорского училища правоведения, снимал для своей семьи для отдыха в летние месяцы дом в живописной деревне Мельница. Сохранились его дневники с описанием деревни и расположения дома.

Свои первые модели оружия Владимир Григорьевич создал еще во времена царской России, с 1905 года разрабатывая свой автомат. В 1913 году Фёдоров сконструировал автоматическую винтовку под патрон собственной разработки. В 1916 году он переделал винтовку для ведения непрерывной стрельбы, и, таким образом, создал первую в мире автоматическую штурмовую винтовку, которая получила в научном мире название «Автомат Фёдорова». Именно с этой разработки русского генерала и началась эпоха автоматического оружия, пришедшая на смену эпохе перезарядного оружия.

Его вклад в развитие оружейной школы трудно переоценить. «Уникальный опыт и глубочайшие знания», – говорили о нем коллеги и ученики. При этом его имя как будто бы находится в тени других, более известных оружейников. Согласитесь, Фёдорова гораздо меньше знают, чем Василия Дегтярёва, который был всего лишь на шесть лет моложе и работал у него слесарем, или Сергея Ивановича Мосина, под руководством которого Владимир Григорьевич работал на Сестрорецком оружейном заводе.

По мнению специалистов, гениальный инженер-конструктор Фёдоров всегда опережал время. И хотя по разным причинам, не получив действенной поддержки, многие его модели не внедрялись в массовое производство, он фактически стал отцом-основателем отечественной школы автоматического оружия и был первым в нашей стране, кто предложил рабочий образец изделия с автоматической перезарядкой, предвосхитив появление так называемого промежуточного патрона.

К 100-летию генерала его учениками и последователями из числа ученых завода Дягтерёва была установлена мемориальная доска на фасаде дома, где он проживал. Однако в настоящее время эта доска утрачена.

Инициатива

Представитель инициативной группы деревни Мельница Марина Борисовна Данилушкина передала в комиссию при главе Гатчинского округа макет мемориальной доски, историческую справку и требуемые документы. Их дополняли фотографии генерала и его книги, а также статья из газеты «Гатчинская правда» 1974 года с фотокарточками открытия мемориальной доски на доме генерала Фёдорова в августе 1974 года. Это был год 100-летнего юбилея Владимира Григорьевича, когда была отлита медаль в его честь.

Согласно Порядку установки памятных знаков на территории Гатчинского округа, жители подали в комиссию заверенное подписями коллективное подтверждение готовности взять на себя финансирование работ по проектированию, изготовлению

и установке памятного знака, а также по его последующему ремонту и реставрации. В настоящее время среди жителей ведется сбор средств, которых пока не хватает для воплощения задуманного.

Памятный знак великому оружейнику Фёдорову будет представлять собой гранитный камень с мемориальной доской. Инициаторы подчеркивают, что это очень важно для всех жителей Гатчинского округа. И как сохранение исторической памяти – Владимир Григорьевич Фёдоров создал русскую школу автоматического оружия; и для просветительской деятельности – под его руководством воспитана целая плеяда учеников-оружейников; и для патриотического воспитания – достижения Фёдорова составляют гордость отечественной истории, а его личность служит примером преданности делу и бескорыстному служению Родине.

История вопроса

К этому этапу жители деревни Мельница шли более пяти лет. Инициативной группой проводилась работа по популяризации памяти великого русского оружейника. В течение пяти лет писались обращения в администрацию поселения, к депутатам и предпринимателям с просьбой помочь в восстановлении утраченной мемориальной доски, проводились встречи с научными сотрудниками Военно-артиллерийского музея, где хранится личный архив генерала.

Прежде чем обратиться в комиссию, жители проработали все вопросы, получили положительный ответ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. В связи с тем, что утраченная доска к предмету охраны не отнесена, ее разрешили воссоздать.

Дом Фёдорова в деревне Мельница расположен на улице, названной в его честь – дом № 7 (раньше – улица Центральная). Этот дом включен в список объектов культурного наследия регионального значения под таким названием: «Дом, где в 1885–1890 гг. жил выдающийся ученый-конструктор стрелкового оружия, генерал Советской Армии Фёдоров В.Г. На доме установлена памятная доска».

Понимая, что дом Фёдорова уже сильно перестроен, а территория – частная, активисты стали рассматривать другие варианты.

В феврале 2026 года этот вопрос обсуждался на личном приеме в администрации. По результатам анализа территории, проведенного совместно с сотрудниками Кобринского территориального управления, администрация Гатчинского округа рекомендовала разместить памятный знак в деревне Мельница на площади между Мельничной улицей и домом № 1а (здание магазина) по улице Речной.

Это место инициаторам понравилось. Во-первых, потому что расположено перед въездом в деревню Мельница, со стороны дороги Гатчина – Куровицы. Во-вторых, оно «проходное», таким образом, больше жителей и гостей Гатчинского округа сможет узнать о знаменитом оружейнике.

В заседании комиссии по вопросам установления памятных знаков приняли участие депутат Совета депутатов Гатчинского округа Наталия Деминенко и глава Кобринского территориального управления Вячеслав Федорченко, которые выразили готовность содействовать инициативной группе.

Установка знака комиссией была поддержана. 19 июня решение должен принять Совет депутатов Гатчинского округа, после чего вопрос перейдет в практическую плоскость: продолжится сбор средств и начнется воплощение задуманного.

Татьяна Можаева