В Ленинградской области предлагают отменить «ценз оседлости» для детей войны

Депутат Законодательного собрания Сергей Моренков выступил с инициативой об исключении требования о пятилетнем проживании на территории региона для получения региональных льгот. Инициатива направлена на устранение социальной несправедливости в отношении граждан, переживших войну в детском возрасте, но вынужденных переезжать в Ленинградскую область по семейным обстоятельствам.

Действующим областным законодательством (областной закон № 39-оз от 6 апреля 2020 года) к категории «дети Великой Отечественной войны» отнесены граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, являвшиеся несовершеннолетними в годы войны и имеющие место жительства в Ленинградской области не менее пяти лет. Эта норма, введённая в 2020 году, сегодня лишает поддержки значительное число пожилых людей, чьё детство пришлось на военные годы.

Как отметил депутат, на фоне роста межрегиональной миграции граждане преклонного возраста всё чаще переезжают в 47-й регион вслед за семьями трудоспособных родственников, которые берут на себя заботу о престарелых родителях. При переезде из Санкт-Петербурга или других регионов России они утрачивают право на ежемесячную денежную выплату и льготы на срок до пяти лет, что вызывает многочисленные обращения в органы власти и острое чувство социальной несправедливости. Данные показывают, что в Ленинградской области ежемесячную выплату по статусу «дети войны» сегодня получают порядка 2,5 тысяч человек, тогда как свыше 49 тысяч граждан, чьё детство также пришлось на войну, не могут претендовать на поддержку из-за ценза оседлости.

Особую остроту вопросу придаёт преклонный возраст данной категории граждан – более 80 лет. В связи с этим депутат подчеркнул необходимость оперативного и безбарьерного режима получения региональных льгот, не дожидаясь истечения пятилетнего срока. Справедливость такого подхода подтверждается тем, что для других категорий граждан, переживших войну (например, тружеников тыла), требование о сроке проживания в регионе не установлено. Кроме того, в законодательстве Санкт-Петербурга ценз оседлости для детей войны также отсутствует.

Первый заместитель председателя комитета по социальной защите населения Виктория Александрова в своём ответе пояснила, что на федеральном уровне категория «дети войны» не установлена, и каждый регион самостоятельно определяет меры поддержки. В Ленинградской области представлен широкий пакет мер как федеральным, так и региональным льготникам. Детям войны в Ленинградской области в 2026 году предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 750 рублей, внеочередной приём в организации социального обслуживания и бесплатное посещение государственных учреждений культуры.

К гражданам, имеющим право на получение федеральных мер поддержки, относятся: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», инвалиды и граждане, подвергшиеся воздействию радиации. Размер ежемесячной денежной выплаты по линии Социального фонда России составляет от 2 640 руб. до 8 794 руб. в зависимости от категории.

Указанным категориям граждан федеральным законодательством предоставлен широкий перечень иных мер социальной поддержки. Такие, как льготный проезд на общественном транспорте по территории Ленинградской области, а также по Санкт-Петербургу, включая метро на железнодорожном транспорте по единому социальному проездному билету, ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату ЖКУ и на оплату по обращению с ТКО стопроцентно лицам, которые достигли восьмидесятилетнего возраста. А также региональное решение - единовременная денежная выплата лицам, отметившим юбилей.

К категориям льготников, для которых предусмотрены ежемесячные денежные выплаты за счет средств областного бюджета, относятся труженики тыла, жертвы политических репрессий, ветераны труда и ветераны труда Ленинградской области. Размер ежемесячных денежных выплат составляет от 750 руб. до 949 руб. в зависимости от категории.

Дополнительно мерами поддержки являются: выплата в размере 30 000 рублей на приобретение внутридомового газового оборудования, бесплатная юридическая помощь, освобождение от уплаты транспортного налога в зависимости от статуса пенсионера, социальное обслуживание в разных формах - такая, как «социальное такси», и ряд наших социальных технологий. Такие как «Домой без преград», «заботливый сосед» и система долговременного ухода. Также в регионе установлены ежегодные выплаты ко Дню Победы и ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады в размере 5 000 рублей (и 10 000 рублей – к юбилейным датам).

В ходе обсуждения Александр Дрозденко отметил высокую социальную значимость поддержки лиц, переживших войну и поддержал инициативу областных парламентариев, предложив проиндексировать региональные выплаты, установив нижний порог не ниже 1 000 рублей, а также в скорейшем времени либо сократить, либо отменить ценз для получения региональных льгот «детьми войны».

Наталья Сергеева, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области