Ленобласть развивает доступную среду

«Теперь для всех проверок будет действовать единый стандарт оценки, а результаты будут фиксироваться официальным актом. Знак "Проверено СВОими" смогут получить только те объекты, которые действительно соответствуют требованиям доступной среды. Если во время проверки выявляются проблемы, они не останутся на бумаге — информация будет направляться ответственным органам для устранения недостатков, а в случае нарушения сроков устранения — в контрольно-надзорные органы.

Для меня особенно важно, что проект продолжают вести сами ветераны СВО при поддержке специалистов Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО. Наши герои особенно остро чувствуют, какие, на первый взгляд, мелочи могут сделать жизнь человека удобнее или, наоборот, превратить обычный поход в библиотеку, поликлинику или спортзал в настоящее испытание.

Наша главная цель — чтобы в Ленинградской области стало как можно меньше барьеров и больше по-настоящему удобных пространств», — отметил глава региона.

Проект «Проверено СВОими» реализуется по инициативе губернатора Александра Дрозденко с 2025 года. В рамках выездов ветераны СВО — как правило, получившие тяжёлые ранения на передовой — проверяют, насколько объекты социальной, медицинской, культурной и спортивной инфраструктуры доступны для людей с инвалидностью.

По результатам оценки выдаётся знак качества «Проверено СВОими». На текущий момент инспекторы проекта посетили свыше 170 объектов по всему региону.

В 2026 году стратовали повторные выезды в районы — инспекторы проекта проверяют как устранение предыдущих замечаний, так и новые объекты. При этом в проверках участвуют не только волонтёры, но и постоянные инспекторы из числа участников СВО, которые прошли обучение как специалисты по доступной среде. В планах у Ленинградской области — подготовить таких специалистов в каждом районе.