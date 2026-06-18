Почти 500 организаций отдыха работают для детей региона

Всего оздоровлением в Ленинградской области охвачены более 110 тыс. детей.

«Некоторые родители полагают, что хороший отдых для ребенка = далеко и дорого. На самом деле летнее оздоровление для ребенка гораздо ближе и доступнее. Лучшее — детям. Это принцип команды 47. Работаем так, чтобы у каждого ребёнка в Ленинградской области была возможность отдыхать, оздоравливаться, трудиться и открывать новое в любое время года. Прямо сейчас детские оздоровительные лагеря региона завершают свою первую смену, а цифры говорят сами за себя: у нас работают 83 лагеря с круглосуточным пребыванием, а всего почти 500 организаций отдыха», — отметил глава региона.

Также Александр Дрозденко отметил, что всего планируется предоставить бесплатные путевки 21968 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям участников СВО, а еще — 3000 детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет.

До конца летнего периода на отдых в регион приедут 1150 детей из Енакиево и Курской области.

В регионе действуют меры социальной поддержки:

· работающим гражданам — 70%;

· опекуну,приёмному родителю, участнику СВО — компенсация в размере 100%.