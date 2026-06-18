Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кинопоказ в Приоратском парке ко Дню памяти и скорби

20 июня в Приоратском парке пройдет кинопоказ, посвященный Дню памяти и скорби. В рамках фестиваля «Лето.Парк.Кино.» покажут фильмы о Великой Отечественной войне и прозвучат песни военных лет.

Рубрики:  Культура

В 15:00 откроется творческая мастерская «Сделано в парке». Юные гости фестиваля смогут своими руками смастерить из ткани птицу. Занятия проведут партнеры фестиваля АНО «Центр досуга и развития «Акуна Матата». Регистрация в сообществе Паркового агентства.

 В детской программе пройдет показ фильма «Каруза» (режиссер Иван Харатьяна, 2025 год, 6+). Картина рассказывает героическую историю о собаке по имени Каруза, которая спасла не одну семью в блокадные годы. Начало в 16:00.

 На летней эстраде в 19:00 прозвучат песни военных лет в исполнении лауреата международных конкурсов Дарьи Святовой. Музыкальная программа продолжится показом легендарного фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину».

 Кинопоказ проходит при поддержке кинокомпаний Мирфильм и Мосфильм.

 Вход свободный.

Гатчина, Приоратский парк (поляна за школой, ул. Чкалова, д. 2).

 Расписание на весь сезон на сайте: https://letoparkkino.ru