Кинопоказ в Приоратском парке ко Дню памяти и скорби
20 июня в Приоратском парке пройдет кинопоказ, посвященный Дню памяти и скорби. В рамках фестиваля «Лето.Парк.Кино.» покажут фильмы о Великой Отечественной войне и прозвучат песни военных лет.
В 15:00 откроется творческая мастерская «Сделано в парке». Юные гости фестиваля смогут своими руками смастерить из ткани птицу. Занятия проведут партнеры фестиваля АНО «Центр досуга и развития «Акуна Матата». Регистрация в сообществе Паркового агентства.
В детской программе пройдет показ фильма «Каруза» (режиссер Иван Харатьяна, 2025 год, 6+). Картина рассказывает героическую историю о собаке по имени Каруза, которая спасла не одну семью в блокадные годы. Начало в 16:00.
На летней эстраде в 19:00 прозвучат песни военных лет в исполнении лауреата международных конкурсов Дарьи Святовой. Музыкальная программа продолжится показом легендарного фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину».
Кинопоказ проходит при поддержке кинокомпаний Мирфильм и Мосфильм.
Вход свободный.
Гатчина, Приоратский парк (поляна за школой, ул. Чкалова, д. 2).
Расписание на весь сезон на сайте: https://letoparkkino.ru