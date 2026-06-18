18 июня – день клубники

Специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» решили напомнить, о том, чем полезна и что нужно помнить об этой известной ягоде.

О пользе — коротко и ясно

По словам Вячеслава Осипика, технического директора органа инспекции Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», клубника — это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ:

«Ягода богата фолиевой кислотой, клетчаткой, железом, йодом, кальцием, фосфором, марганцем, содержит витамины C, E, B9, PP и бета‑каротин. Благодаря эллаговой кислоте и флавоноидам (антоцианам, кверцетину и другим) клубника обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием — защищает клетки от повреждений и замедляет старение, и что многих может радовать имеет низкую калорийность, в 100 г свежей клубники содержится всего 32–35 ккал, что делает её отличным продуктом для диетического питания и перекусов».

Что ещё умеет клубника?

снижает риск сердечного приступа (на 34 % при употреблении более трёх порций в неделю);

делает сосуды эластичнее и помогает снизить давление;

облегчает головную боль (содержит компоненты, похожие на ацетилсалициловую кислоту);

успокаивает нервы (благодаря витаминам группы B);

отбеливает зубы эффективнее зубной пасты;

заряжает энергией и улучшает пищеварение.

Сколько можно есть?

Здоровым взрослым: 200–300 г в день.

При диабете: не более 60 г в день.

Детям до 1,5 лет клубнику лучше не давать — она может вызвать аллергию.

Как проверяют клубнику?

Специалисты учреждений подведомственных Россельхознадзору по всей стране тщательно исследуют ягоды перед продажей:

ищут вредителей и болезни (энтомологические и микологические исследования);

проверяют уровень нитратов — их нельзя обнаружить на глаз;

выявляют антибиотики в импортной клубнике — они продлевают срок хранения, но требуют лабораторной диагностики.

Эксперты напоминают, что, мыть клубнику обязательно нужно — это помогает удалить с поверхности ягод грязь, пыль, остатки пестицидов и возможные бактерии. Даже если ягода выглядит чистой, на её поверхности могут находиться невидимые глазу загрязнения, а также яйца паразитов, которые иногда попадают на ягоды из почвы.

А вот и рекорд: самая крупная клубника весила 231 г! Её нашли в США в 1983 году.

Фото предоставлено Санкт-Петербургским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК»