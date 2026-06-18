Успешное «Спортивное лето»
В учебно-тренировочном центре «Кавголово» состоялся второй сезон регионального фестиваля «Спортивное лето – 2026». В мероприятии приняли участие 300 учащихся школ и студентов из 12 районов Ленинградской области.
Рубрики: Спорт
Команды школ соревновались в пяти дисциплинах: баскетбол 3х3 (юноши и девушки), пляжный волейбол, городки, воркаут.
От Гатчинского округа в соревнованиях по баскетболу 3х3 выступали девушки из Гатчинской школы № 2 и юноши из баскетбольного клуба «ФЕНИКС».
По итогу игрового дня девушки заняли второе место. В составе команды были Алина Казакова, Анастасия Сонина, Вероника Городняя, Майя Александрова.
Юноши завоевали первое
место. В состав их команды вошли Иван Васильев, Егор Сидоренко, Игорь Тимофеев, Александр Шамин.
Поздравляем ребят и их тренеров с успешным выступлением на фестивале!
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