«С заботой на поводке» – по Вырице

Березовая роща в Вырице – притягательное место, уютное и располагающее. Зоофестиваль собрал здесь самых спортивных четвероногих друзей, их заботливых и ответственных хозяев, опытных экспертов и доброжелательных гостей.

Праздничная встреча единомышленников прошла на одном дыхании. Просветительское направление обеспечивали профессионалы. Заведующая Вырицким ветеринарным участком Татьяна Тимошенко подробно рассказала о профилактике бешенства. Судья второй категории по спортивно-прикладному собаководству, инструктор-кинолог минно-розыскной службы Александра Холщевникова провела лекцию «Собака – друг человека». Руководитель студии «Стильная шубка» Анна Михеева поделилась секретами ухода за собаками, раскрыв тему «С заботой о лапах».

Итогом спортивного и познавательного дня стали новые знания, новые друзья и партнеры и отличное настроение.

Представляем имена победителей соревнований «Дог забег»:

Категория L (крупные собаки): 1 место – Александр Морозов и доберман Кира, 2 место – Сергей Дриневский и лабрадор Вилли,

3 место – Андрей Царьков и леонбергер Аза, 5 место - Лера Скобельцына и доберман Лучи.

Категория M (средние собаки): 1 место – Алина Николаева и метис Дрима, 2 место – Анна Михеева и королевский пудель Финик, 3 место – Ангелина Стаценко и лайка Тимоша.

Категория S (маленькие собаки): 1 место – Ксения Беляева и такса Несси, 2 место – Виктория Морозова и джек-рассел-терьер Лютя.

Идейный вдохновитель, автор и руководитель первого зоопросветительского проекта «С заботой на поводке» – Анна Михеева. Она выступила с инициативой, запустила процесс, а самое главное – намерена развивать его.

Проект реализуется при поддержке председателя Вырицкого совета женщин, члена Общественной палаты Гатчинского округа Олеси Федоровой, Вырицкого территориального управления и большого числа партнеров, специалистов и волонтеров, разделяющих общие ценности.

- Спасибо каждому, кто пришел на наш пока еще небольшой зоофест, поделился информацией, задал вопросы спикерам. Именно ради этих людей всё это затевалось. Вместе мы создаем сообщество осознанных и любящих хозяев! – сказала, обращаясь к собаководам, Анна Михеева.

Как соорганизатор проекта, Олеся Федорова заверила, что совет женщин и дальше будет поддерживать Анну Михееву

в ее благом деле.

- Рада быть причастной к значимым событиям в нашем поселке. В рамках социально значимого просветительского проекта

«С заботой на поводке» прошло отличное мероприятие. С добрым сердцем и чистыми намерениями мы должны сделать этот праздник традиционным. Сегодня наши четверолапые спортсмены и их ничуть не менее спортивные хозяева были на высоте. Пробежали дистанцию великолепно: лапа в лапу, дыхание в дыхание. Смотреть на эту синхронность и горящие глаза было настоящей радостью. Отдельное спасибо спикерам. Они затронули самые злободневные темы. Полученные знания помогут быть ответственнее, добрее и мудрее! – сказала Олеся Федорова.

Организаторы уверены, что прошедший зоофест – уверенный шаг к глобальным целям. Вырица выбирает спорт, ответственность и искреннюю заботу о животных. Дальше – только больше и лучше.

Татьяна Можаева