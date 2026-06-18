В Невской Дубровке впервые прошел масштабный слет «серебряных» волонтеров Ленобласти

Соревнования в дартсе, городках, кулинарный конкурс, выставка изделий ручной работы, танцы в национальных костюмах — скучать было некогда.

Русские, белорусы, вепсы, татары, узбеки — в парке звучала музыка разных народов. У каждого конкурса — свои победители, но главный приз получили все: дружба, общение и чувство, что возраст — это просто цифры.

Мероприятие организовано РОО «Диалог поколений» при поддержке гранта Губернатора Ленинградской области и комитета общественных коммуникаций.

Серебряному волонтёрству в 47-м регионе уже 15 лет, но именно туристический слёт провели впервые — и, судя по отзывам, он задал новую планку для будущих встреч.