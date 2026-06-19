Где в России больше всего копят и инвестируют

Общая сумма вложений в СберИнвестициях (как на брокерском обслуживании, так и в готовые решения) за первые 5 месяцев года достигла 3 трлн рублей.

С начала 2026 года жители столицы направили самую большую сумму в «длинные» сбережения — через программу долгосрочных сбережений и полисы накопительного страхования жизни — 25 млрд рублей. Петербуржцы оказались на второй строчке сберегательного рейтинга с 4,9 млрд рублей, а екатеринбуржцы — на третьей с 2 млрд рублей. Далее следуют Ростов-на-Дону и Краснодар — с 1,9 и 1,6 млрд рублей в сбережениях соответственно.

Екатеринбуржцы лидируют по росту вложений в сберегательные инструменты: в январе-мае горожане стали откладывать в три раза больше. Любопытно, что зумеры из Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода стали копить в долгую в 2,5 раза чаще, чем годом ранее.

По итогам 5 месяцев 2026 года самыми активными инвесторами оказались москвичи: они направили почти 166 млрд рублей в самостоятельные и готовые инвестиционные решения СберИнвестиций. Столица также лидирует по росту интереса к инвестициям: горожане стали делать это в 2,5 раза активнее, чем год назад.

На второй строчке инвестиционного рейтинга оказался Санкт-Петербург с суммой 35 млрд рублей. Третьим стал Краснодар с 15,5 млрд рублей, четвёртым — Ростов-на-Дону с 9,9 млрд рублей. Замыкают пятёрку жители Казани: они за 5 месяцев 2026 года инвестировали свыше 9 млрд рублей.