Ленобласть развивает ИЖС через эскроу

«В Ленинградской области уже заключено около двух тысяч договоров ИЖС с эскроу почти на 17 млрд рублей. Это более 200 тысяч квадратных метров будущих частных домов. Люди выбирают формат для постоянной жизни: в среднем около 110 квадратных метров, один этаж, три спальни, кухня-гостиная и терраса. Наша задача в этой работе простая и прикладная: защитить деньги жителей, дать подрядчикам понятные правила и сохранить темп там, где семьи готовы строить дом и жить на своей земле», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По итогам января, мая Ленинградская область ввела 1,73 млн кв. метров жилья, или 48,6% годового плана. Из них 1,51 млн кв. метров приходится на индивидуальное жилищное строительство. Доля ИЖС составляет около 87,5% от общего ввода, поэтому поручение о строительстве не менее двух третей нового жилья в формате индивидуальных домов регион выполняет с запасом.

Развитие ИЖС помогает семьям строить жильё на собственных участках, снижает нагрузку на плотную многоэтажную застройку и поддерживает более равномерное развитие территорий. Вместе с жильём в работу входят вопросы дорог, инженерных сетей, социальной инфраструктуры и оформления земельных участков.