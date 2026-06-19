В центре обсуждения – спортивная диспансеризация

На заседание комиссии областного парламента были приглашены депутаты Гатчинского округа Елена Суралёва и Виктория Чернова, заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Павел Иванов. Они обратили внимание областных парламентариев на тот факт, что в Гатчинском округе остро стоит вопрос о доступности спортивной диспансеризации (медицинского обследования) для граждан всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выполняющих нормативы комплекса ГТО. И особо заострили внимание на профосмотрах воспитанников спортивных школ.

Стоимость прохождения профосмотра для одного несовершеннолетнего спортсмена (для получения им допуска к участию в муниципальных соревнованиях) по расценкам Гатчинской КМБ превышает 25 тысяч рублей, и только половина этой суммы покрывается за счет ОМС. Остальные расходы ложатся на родителей. Более того, прохождение диспансеризации требует и существенных временных затрат.

По мнению гатчинских депутатов, назрел вопрос об открытии в Гатчине полноценного отделения спортивной медицины, которое могло бы ежедневно проводить обследования и выдавать заключения занимающимся физкультурой и спортом.

Члены комиссии по здравоохранению Законодательного собрания региона доводы гатчинских депутатов посчитали обоснованными. Как отметил Александр Петров, на пути вовлечения молодежи в занятия физической культурой и спортом не должно быть преград.

Комиссия приняла решение поручить комитету по здравоохранению Ленинградской области и Территориальному фонду ОМС Ленобласти проработать данный вопрос и вернуться к его детальному обсуждению на заседании комиссии уже в сентябре.