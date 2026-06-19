Призы за путешествия по Северо-Западу

Условие простое: путешествуйте по шести регионам Северо-Запада России, выполняйте специальные задания, связанные с посещением музейно-туристических объектов в этих регионах, и получайте разнообразные призы от партнеров.

Акция проходит в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской, Архангельской областях, Республиках Коми и Карелии.

Для участия необходимо заранее зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. После регистрации в личном кабинете откроется интерфейс проекта, где можно ознакомиться со списком объектов для посещения, условиями выполнения заданий и изучить каталог доступных призов.

Участники акции приезжают в туристическое место, оплачивают покупки картой Сбера, выпускаемой на базе платежной системой «Мир» – билеты, экскурсии, сувениры или иные активности, предусмотренные заданиями из личного кабинета. За выполнение заданий начисляются бонусные баллы – «Приветы». В личном кабинете можно обменять накопленные «Приветы» на призы или промокоды для получения призов.

Задания нужно успеть выполнить с 1 июня по 31 октября 2026 года. С 1 ноября по 30 ноября 2026 года можно будет только обменять ранее накопленные баллы на призы − начисление новых баллов будет недоступно. Призовой фонд подготовили сами регионы-участники. Это скидки на услуги, билеты в музеи, экскурсии или местные сувениры.

Важно: в проекте участвуют только покупки по карте «Мир». Забрать и использовать приз можно только в регионе его действия.