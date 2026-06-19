Каникулы с перспективой: как подростки делают первые шаги к профессии

В Ленинградской области фонд «Хранители детства» с октября прошлого года реализует программу корпоративного наставничества в тесном сотрудничестве со специалистами ресурсных центров помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ. В течение учебного года они знакомятся с профессиями, проходят обучение, встречаются с практикующими специалистами, а летом выходят на стажировки в компании региона. Такой формат помогает не только получить первые навыки, но и осознанно подойти к выбору будущей профессии.

От теории к практике

В июне в регионе стартовал новый сезон стажировок. Первым к работе приступил 16-летний Данил – воспитанник Кингисеппского ресурсного центра. Он осваивает профессию бариста в кафе «Хлебник»: учится варить эспрессо и капучино, общается с гостями и перенимает опыт у успешных профессионалов.

- Сейчас моя главная задача – освоить базовые навыки профессии: научиться правильно готовить кофейные напитки и взаимодействовать с посетителями. Этот опыт для меня бесценен, так как он дает реальное представление о будущей карьере и помогает подготовиться к самостоятельной жизни, – говорит Данил. – Пока всё получается, команда профессионалов мне во всём помогает. Впереди много интересного, буду стараться изо всех сил.

Воспитанники Тихвинского ресурсного центра Анна и Сабина проходят стажировку на позиции помощника воспитателя. Девушки учатся взаимодействовать с детьми, гулять и играть с ними, помогать во время завтраков и обедов. Подростки чувствуют, как откликаются ребята на их открытость и доброту, и это по-настоящему мотивирует их работать. А главное, они знают, что им всегда поможет их наставник – воспитатель ресурсного центра Янина Акбаровна Варнаева. Она подробно разъяснила все этапы работы и помогла разобраться со всеми вопросами. Такой опыт помогает Ане и Сабине не только постигнуть азы педагогического мастерства, но и стать увереннее в себе, смело смотреть в будущее.

В июне готовятся к работе в ресторане «Бургер Кинг» воспитанники Сиверского ресурсного центра Александра и Николай. Ребята уже прошли медкомиссию и ждут первого трудового дня.

Все участники стажировок ответственно подходят к первому в жизни официальному трудоустройству: учатся писать резюме, собирать необходимые документы, проходить собеседования. А тем, кому предстоит работать в общепите, нужно еще и медицинское обследование.

Основной этап стажировок еще впереди. Запланировано, что не менее 30 подростков пройдут стажировки в более чем 10 организациях региона.

- Мы видим, какие возможности открывает для подростков наше сотрудничество с фондом «Хранители детства», – говорит Анастасия Власова, координатор программы корпоративного наставничества фонда «Хранители детства» по Ленинградской области. – Этим ребятам нужна поддержка на старте, ведь им непросто сделать первые шаги во взрослую жизнь. За полгода мы организовали 66 мероприятий, на которых подростки знакомились с миром реального труда. Двери открывали разные организации – от учреждений культуры и ресторанов до заводов и администраций городов. В общей сложности мероприятия посетило 85 подопечных. Наша задача – помочь каждому подростку найти направление по интересам и показать, что выбор всегда есть.

Системный подход

В Ленинградской области программа корпоративного наставничества реализуется через два проекта.

Первый – «Включайся и будь успешен!», который функционирует в России с 2018 года. Благодаря этому удалось выстроить систему помощи подросткам, создать полезные обучающие материалы и запустить цифровую платформу Naprimerku.ru. На сайте ребята могут в интерактивной форме познакомиться с разными профессиями, пройти онлайн-курсы, пообщаться с наставниками и найти варианты стажировок.

Второй проект – «Архитекторы будущего». Он направлен на социальную адаптацию и помощь в трудоустройстве молодых людей с непростым жизненным опытом. Его особенность – работа со специалистами ресурсных центров для передачи технологии корпоративного наставничества. Это позволяет развивать программу не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.

Сегодня проект охватывает не только такие крупные города, как Гатчина, Выборг, Кингисепп, Тихвин, но и небольшие населенные пункты региона: Волосово, Пикалево, Никольское, Ивангород, Каложицы, Толмачево. Особое внимание уделяется подготовке специалистов: фонд обучает кураторов – сотрудников детских домов, реабилитационных и семейных центров. Это позволяет выстраивать устойчивую систему сопровождения подростков в вопросах социализации, профориентации и трудоустройства, в том числе на отдаленных территориях.

Как стать участником

Всего же на сегодняшний день участниками программы корпоративного наставничества стали более 1200 подростков из 14 регионов страны. Главное условие – мотивация и готовность работать.

Подготовка начинается в течение учебного года. Подростки посещают предприятия, участвуют во встречах с экспертами и погружаются в профессиональную среду. Дважды в неделю проходят онлайн-лектории с участием представителей разных сфер – от индустрии красоты и производства до IT, политики и искусства.

Параллельно участники проходят индивидуальную программу на платформе Naprimerku.ru, где доступны онлайн-курсы и взаимодействие с наставниками. По итогам обучения выдается сертификат – обязательный этап перед выходом на стажировку.

Практическая часть, стажировки, становятся ключевым этапом программы. Региональные кураторы подбирают места стажировок, сопровождают подростков на собеседованиях и поддерживают их в процессе работы. При этом подготовка проводится и для работодателей: наставникам объясняют, как эффективно выстраивать взаимодействие

с начинающими специалистами, ставить задачи и давать обратную связь.

В течение всей стажировки фонд остается на связи с компаниями и участниками. Главный принцип программы – командная работа, где объединяются усилия наставников, кураторов и самих подростков. Общая цель – помочь каждому участнику сделать уверенный шаг во взрослую жизнь и тем самым внести вклад в развитие региона.

Наталия Дрозд