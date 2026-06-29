В путь вместе с книгами: «Наше совершенное путешествие»

«Книжный путь» - ежегодный масштабный проект Ленинградской областной детской библиотеки, собирающий в путешествие юных книголюбов, их наставников из Ленинградской области. Главная задача проекта - объединить все читающие детские сообщества нашего региона. «Книжный путь» родился в 2012 году и за эти годы прошел по всей Ленинградской области и даже вышел за ее пределы, пролегая через Карелию, Вологодскую, Псковскую, Новгородскую, Тверскую области и даже Финляндию. В 2018 году «Книжный путь» стал лауреатом Всероссийского конкурса «Самый читающий регион России».

- Мы начали наш «Книжный путь» в 2012 году, чтобы доказать всем, что наши дети — читают, - говорит главный библиотекарь Ленинградской областной детской библиотеки, администратор «Книжного пути» Анжела Дружинина. - С нами в наших ежегодных поездках — лидеры детского чтения, которые представляют новую детскую литературу, рассказывают о своих любимых книгах, рассуждают о чтении, заражая своей любовью к нему и местных ребят. Важно, что все четыре дня нашего путешествия мы живем одной командой.

В команде Движения читающих - лидеры чтения из детских библиотек Ленинградской области от 12 до 15 лет, библиотекари и детские писатели. В этом году в «Книжный путь» отправились команды из восьми районов Ленинградской области, включая Гатчинский. Темой этого года стало «Наше совершенное путешествие».

- Мы выбрали эту тему, чтобы поговорить не только о том, что мы — Движение читающих, но и о том, что мы еще и путешественники, - говорит сотрудник ЛОДБ Екатерина Кузьмина. - Путешествуя, каждый человек может создавать события своего пути. В путешествии рождаются идеи, что-то творческое. И мы решили рассмотреть, что такое путешествие и путешественник, как путешествия меняются со временем.

В этом году, с 23 по 26 июня, ребята проехали по следующему маршруту: Санкт-Петербург – Выра – Сиверский - Псков – Пушкинские горы — Луга. В первый же день «Книжного пути» школьники посетили первый литературный музей в России — Дом станционного смотрителя в Выре. После чего отправились в поселок Сиверский, где на площади перед кино-культурным центром «Юбилейный» приняли участие в празднике, посвященном детскому и подростковому чтению.

В этом году Гатчинский округ представляли лидеры чтения из Вырицкой детской библиотеки.

- Мы приехали сюда, чтобы общаться с писателями, находить новых друзей и, конечно, узнавать что-то новое — про самих себя, про других людей, про книги и про места, в которых мы побываем, - говорит Лиля Сорокина.

- Перед поездкой ребята заочно знакомились с писателями, готовили презентацию о себе и своей команде, - рассказала главный библиотекарь Вырицкой детской библиотеки Любовь Милегина. - В последней точке нашего маршрута наша команда расскажет о Вырице и покажет, чем она занимается.

В этом году, помимо юных читателей и библиотекарей, в Движение читающих вошли писатели Хельга Патаки и Евгения Русинова, а также художник-иллюстратор Леся Уланова. В Читающих шатрах, разбитых у «Юбилейного», проходили самые искренние диалоги. Разговор писательниц с детьми шел о путешествиях по страницам книг. Взрослые авторы делились секретами, как рождаются литературные герои, а юные слушатели рассказывали о своих воображаемых экспедициях, вспоминали любимые книги, которые хочется перечитывать снова и снова.

Вместе с командой «Книжного пути» путешествовали и издатели детской литературы. Свои книги в Читающих шатрах представляло издательство «Детское время».

Во второй день «Книжного пути» путешественники посетили Пушкинские Горы и родовое имение Александра Сергеевича Пушкина в Михайловском. Ребятам рассказали о жизни писателя, провели экскурсию по поместью. Команда «Книжного пути» вдохновлялась уютным и открытым духом Михайловского, красотой пейзажей, жизнью и творчеством поэта. В стенах гостеприимной библиотеки им. Каверина команда «Книжного пути» вела диалоги о том, каким может быть классическое путешествие, как открывать себя и мир вокруг.

Еще один идеальный день путешественники провели в городе Остров Псковской области, где их ждало знакомство с подвесными мостами, крепостью, храмами, солнечным парком и местными легендами. На Книжной поляне творились истории про то, что у каждой книги есть свой адресат и своя цель.

Библиотечное путешествие получилось очень познавательным и интеллектуальным, подарив каждому путнику новые книги, живые разговоры и хорошее настроение. Но самое важное – дети выбирали себе чтение для будущего. Ведь все истории, о которых говорилось на протяжении всего «Книжного пути», ждут новых читателей и отзывов. А лучшие из них могут получить знак «Нравится детям Ленинградской области».

«Книжное путешествие - ведь это даже не всем знакомо! О чем подумает обычный человек, если сказать ему слова «книжное путешествие»? Ну, ты едешь, читаешь в дороге книжку. И только мы, лидеры детского чтения, знаем, что же это такое, когда вокруг тебя множество заинтересованных читателей, писателей и библиотекарей, и все вы вместе открываете для себя просторы родной страны и просторы детской книги... Поэтому я считаю, что одна из наших миссий - сделать так, чтобы как можно больше людей думало обо всех этих приключениях, когда говоришь им про книжное путешествие. Отправиться туда не так тяжело - нужно быть человеком, который готов впитывать в себя весь окружающий мир и делиться своим восприятием жизни. Я считаю, что именно это объединяет всех книжных путешественников - мы хотим делиться и творить!». (Из эссе Лили Сорокиной, Вырица)

Юлия Лысанюк