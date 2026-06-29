Где отключат свет в Гатчинском округе 30 июня

В преддверии Финансового конгресса Банка России, где эксперты обсудят факторы роста производительности труда и эффективности компаний, Сбер представил статистику, отражающую структурный сдвиг в экономике: 2,75 млн заявок за полгода, а в топе — ИТ-специалисты с десятками тысяч откликов, при этом уровень конкуренции за них в Санкт-Петербурге и Самаре превысил московские показатели.