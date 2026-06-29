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Где отключат свет в Гатчинском округе 30 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

30.06.2026 с 10:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка (часть),

д. Большая Ивановка (часть),

д. Старицы (часть).

 

30.06.2026 с 10:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

п. Тайцы (часть).

 

30.06.26 с 09:30 до 18:00

Кобринское ТУ:

СНТ «Кобринское»,

СНТ «Флора»,

СНТ «Волна»,

СНТ «Яблонька».

 