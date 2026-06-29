Где отключат свет в Гатчинском округе 30 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
30.06.2026 с 10:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка (часть),
д. Большая Ивановка (часть),
д. Старицы (часть).
30.06.2026 с 10:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
п. Тайцы (часть).
30.06.26 с 09:30 до 18:00
Кобринское ТУ:
СНТ «Кобринское»,
СНТ «Флора»,
СНТ «Волна»,
СНТ «Яблонька».
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