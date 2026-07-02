В Ленобласти участникам СВО помогут воплотить социальные проекты

До 4 млн рублей можно получить на конкурсе #грантГубернатораЛО на различные инициативы — от адаптивного спорта и поддержки ветеранов СВО до культурных событий и благоустройства.

Это четвертый поток обучения, на котором участники узнают:

как ресурсные центры помогают открыть НКО и начать работу;

какие налоговые, правовые и юридические нюансы нужно учесть;

где можно привлекать средства на социальные проекты;

как презентовать и продумать проект, чтобы его поддержали;

встреча с экспертами и возможность задать вопрос.

Впервые поделятся опытом выпускники предыдущих потоков:

Антон Кочнев , АНО «Рассвет»: проводит военно-патриотические занятия для подростков малых городов и сёл в Волосовском районе при поддержке #грантГубернатораЛО (2,4 млн рублей).

, АНО «Рассвет»: проводит военно-патриотические занятия для подростков малых городов и сёл в Волосовском районе при поддержке #грантГубернатораЛО (2,4 млн рублей). Александр Власенко, АНО «Социальная кинологическая помощь»: запустил проект по собакотерапии для ветеранов СВО и детей с ОВЗ при поддержке #грантГубернатораЛО и теперь получил президентский грант.

Когда и где?

23 июля (11.00-16.00), Библиотека-социокультурный центр «Тэффи» по адресу: г. Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39. До места проведения участники добираются самостоятельно.

Кто может принять участие?

Участники СВО и члены их семей, которые хотят реализовать социальные проекты на базе некоммерческой организации и узнать подробнее про гранты и меры поддержки НКО. Участие бесплатное, но места ограничены.

С 2026 года проекты участников СВО находятся в приоритете на конкурсе грантов Губернатора Ленинградской области: если в НКО среди учредителей или руководителей есть участники СВО или член их семьи, заявка получает преимущество за счет повышенного коэффициента.

Программа «Герои добрых дел» проводится комитетом общественных коммуникаций с 2025 года. За прошлый год выпускники уже зарегистрировали 10 НКО, трое выпускников вошли в руководящие органы, а 6 выиграли гранты. В этом году на первый и второй конкурсный отбор грантов Губернатора Ленобласти от от участников СВО уже поступило 14 заявок.