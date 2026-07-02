В Ленобласти участникам СВО помогут воплотить социальные проекты
23 июня в Тихвине комитет общественных коммуникаций проведёт обучение «Герои добрых дел» для участников СВО и членов их семей, которые хотят воплотить социальные проекты и узнать больше о грантах для некоммерческих организаций (НКО).
До 4 млн рублей можно получить на конкурсе #грантГубернатораЛО на различные инициативы — от адаптивного спорта и поддержки ветеранов СВО до культурных событий и благоустройства.
Это четвертый поток обучения, на котором участники узнают:
- как ресурсные центры помогают открыть НКО и начать работу;
- какие налоговые, правовые и юридические нюансы нужно учесть;
- где можно привлекать средства на социальные проекты;
- как презентовать и продумать проект, чтобы его поддержали;
- встреча с экспертами и возможность задать вопрос.
Впервые поделятся опытом выпускники предыдущих потоков:
- Антон Кочнев, АНО «Рассвет»: проводит военно-патриотические занятия для подростков малых городов и сёл в Волосовском районе при поддержке #грантГубернатораЛО (2,4 млн рублей).
- Александр Власенко, АНО «Социальная кинологическая помощь»: запустил проект по собакотерапии для ветеранов СВО и детей с ОВЗ при поддержке #грантГубернатораЛО и теперь получил президентский грант.
Когда и где?
23 июля (11.00-16.00), Библиотека-социокультурный центр «Тэффи» по адресу: г. Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39. До места проведения участники добираются самостоятельно.
Кто может принять участие?
Участники СВО и члены их семей, которые хотят реализовать социальные проекты на базе некоммерческой организации и узнать подробнее про гранты и меры поддержки НКО. Участие бесплатное, но места ограничены.
С 2026 года проекты участников СВО находятся в приоритете на конкурсе грантов Губернатора Ленинградской области: если в НКО среди учредителей или руководителей есть участники СВО или член их семьи, заявка получает преимущество за счет повышенного коэффициента.
Программа «Герои добрых дел» проводится комитетом общественных коммуникаций с 2025 года. За прошлый год выпускники уже зарегистрировали 10 НКО, трое выпускников вошли в руководящие органы, а 6 выиграли гранты. В этом году на первый и второй конкурсный отбор грантов Губернатора Ленобласти от от участников СВО уже поступило 14 заявок.