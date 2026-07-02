Золото в «золоте»

У «Ленинградца» уже был опыт игры в Первой лиге в сезоне 2023/24, когда команда финишировала на 16-м месте. Теперь перед клубом стоит задача закрепиться в дивизионе и показать, что нынешний успех — это не возвращение в прошлое, а шаг в будущее.

Сезон в «Лучшей лиге мира» (так ещё называют Лигу PARI) стартует 11 июля 2026 года, а завершится 30 мая 2027 года. Первую игру в турнире «Ленинградец» проведёт с «Уфой». Матч состоится в столице Башкортостана на стадионе «Нефтяник» 11 июля. Ленинградцы встречались с «Уфой» в элитном раунде Кубка России — 2020/21 и уступили в Рощино со счётом 0:1.

Во втором туре «Ленинградец» едет в гости к «Шиннику» в Ярославль. Первый матч в качестве хозяев наши проведут с «Уралом». А вот на каком стадионе будет принимать гостей «Ленинградец», на момент подписания номера в печать известно не было.

Перед началом нового сезона «Ленинградская панорама» задала несколько вопросов руководителям команды.

— Что меняется для команды с выходом в Первую лигу?

Руководитель медиаслужбы ФК «Ленинградец» Георгий Начкепия:

— Первая лига — куда более статусный турнир. В ней выступают команды с богатой историей, а матчи проходят на стадионах, которые принимали игры чемпионата мира 2018 года. Кроме того, трансляции ведутся на канале «Матч ТВ». Для нас это означает существенную прибавку в узнаваемости по всей стране: больше зрителей — и у экранов, и, что особенно важно, на трибунах.

— Будет ли увеличено финансирование клуба?

Генеральный директор ФК «Ленинградец», член Правления «Группы ЛСР» Игорь Левит:

— Поскольку выступления в Первой лиге связаны с более высокими затратами, потребуется и более серьёзное финансирование. Уверены, что Ленинградская область приложит все усилия, чтобы клуб ни в чём не нуждался и мог достойно выступать. Бюджет будет увеличен и за счёт субсидии, и за счёт средств частных инвесторов.

— Какие планы по укреплению состава?

Георгий Начкепия:

— Костяк команды мы планируем сохранить, но точечные усиления будут во всех линиях.

— Александр Шмарко, являвшийся и. о. главного тренера, остаётся на этой позиции на следующий сезон?

Игорь Левит:

— Александр Николаевич хорошо знает команду, и мы приняли решение, что он останется у руля. (В тренерский штаб ленинградского клуба входят тренеры Сергей Подпалый и Александр Черевко, тренер по работе с вратарями Антон Цирин, тренер по ОФП Артём Большаков.)

— Кто из воспитанников школы «Ленинградец» подтягивается к основной команде или рассматривается в качестве ближайшего резерва?

Георгий Начкепия:

— В настоящий момент на контрактах с клубом шесть молодых игроков — выходцев из спортивной школы «Ленинградец». Двое — вратарь Сергей Старков и защитник Иван Орлянский — тренируются с командой на постоянной основе.

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ

ФОТО: VK.COM/LENINGRADECFC