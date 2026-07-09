«Северный ветер» Марии Хатанзейской

Безусловно, выставка в Гатчине неслучайна. Мария, тогда еще Ефимова, родилась в Гатчине, окончила Гатчинскую школу № 7. С детства была талантливым и очень активным человеком, работала юнкором молодежной редакции «Контраст», публиковала свои работы в газете «Гатчинская правда».

С тех пор в ее жизни многое изменилось. Она многодетная мама. Уже давно живет в Петербурге и чувствует себя настоящим петербургским жителем. Окончила институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. По образованию не только искусствовед, но и арт-терапевт, педагог ИЗО и психолог. Как художник находится в постоянном процессе роста и развития, осваивает что-то новое и развивает «старое».

Неизменно то, что Мария любит Гатчину и постоянно приезжает сюда к маме, работает в сфере культуры и искусства, является членом Ассоциация художников-пленэристов, рисует сама и учит рисовать других. Она всё такой же позитивный человек. Рисует аквагрим и мехенди, картины маслом и акварелью. А еще проводит мастер-классы, участвует в различных творческих проектах: марафонах профессионального мастерства, акциях и выставках. Теперь ее работы можно увидеть в Музее города Гатчины.

Все представленные работы – это пейзажи северо-запада России, пленэрные акварели, выполненные с 2022-го по нынешний год. Мария с упоением рассказывает о каждой картине: на них духовно заряженные места, шедевры акваигр, семейные поездки, путешествия во Псков, Новгород, Сортавалу, горный парк Рускеала.

- Практически с каждой моей работой связано какое-то приключение, – рассказывает Мария. – Как-то мы с детьми ездили в Великий Новгород на озеро Ильмень. О, это было серьезное испытание! Шли пешком по заснеженным дебрям, по таящему снегу. И именно здесь меня впервые вдохновило межсезонье – природа в ожидании весны: лысые деревья вот-вот готовы проснуться, снежная каша. Как это живописно!

«Всё в тающей дымке: холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленны реки, туманны озера, и всё ускользает от беглого взора», – писал русский поэт Николай Рыленков. Наш север может быть очень разным. Это не только суровая природа, северный модерн, руины старинных зданий. В зависимости от настроения художника даже Выборг и парк Монрепо могут напоминать мексиканский пейзаж или турецкую идиллию.

- Выборг, если нашел интересную локацию, нужно рисовать сразу. Город так стремительно реконструируется, что можно на следующий день прийти, а там уже рабочие забор поставили, – улыбается Мария.

Но, пожалуй, особая любовь на ее картинах – к Петербургу. Теплое, домашнее чувство вызывают простые и в то же время изящные домики, разноцветная «Новая Голландия» с детскими силуэтами.

- Это моя семья – для меня это важно, – говорит Мария. – Новый виток любви к моему городу случился после поездки в Париж. Вот это реально серый город, особенно исторический центр. Возвращаешься в Петербург, и сразу всё кажется ярким и красивым. Так я победила миф о дождливом и унылом Петербурге. Теперь после каждой поездки за границу возвращаюсь и заново влюбляюсь в свой город.

На выставке «Северный ветер» также представлены нейрографика и зентанг – медитативное рисование. Арт-терапевтическое образование Мария получила еще в 2017 году, в переломный момент своей жизни. Сейчас это направление деятельности очень востребовано.

Выставка Марии Хатанзейской «Северный ветер» открыта до 2 августа. Познакомиться с работами талантливого художника можно в часы работы Музея города Гатчины.Татьяна Можаева