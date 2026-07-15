Возвращение в олимпийскую семью

По словам Светланы Журовой, восстановление в правах — это не только возвращение на международную арену, но и мощный стимул для молодёжи. У юных спортсменов вновь появляется реальная надежда участвовать в статусных международных соревнованиях, которые часто являются отборочными этапами к Олимпийским играм.

Уже этой осенью российская сборная примет участие в юношеских Олимпийских играх в Сенегале под национальным флагом, а также пройдёт отбор на летние Игры в США в 2028 году.

— Вместе с тем, даже в период действия санкций в нашей стране продолжалось развитие внутреннего спорта. «Единая Россия» делает акцент на том, чтобы массовый спорт стал доступнее: растёт число людей, занимающихся физкультурой, и этот тренд сохраняется. По народной программе партии продолжается строительство инфраструктуры: в парках и во дворах оборудуются современные спортивные площадки, оснащаются стадионами новые и реконструируемые школы.

Яркие примеры — открытие новой спортивной площадки на территории общественного пространства «Место встречи закатов» в Кировске и строительство в Петровском Приозерского района многофункционального спортивного комплекса, в который входит лыжно-роллерная трасса.

По-настоящему народным стал Всероссийский спортивный марафон «Сила России», инициированный нашей партией. За четыре сезона участие в нём приняли более 1,3 миллиона человек, было организовано около 27 тысяч мероприятий по всей стране и в нашей области. Это и открытые тренировки с прославленными спортсменами, и мастер-классы, и соревнования для всех любителей активного образа жизни. Главная цель — чтобы каждый, независимо от возраста и уровня подготовки, мог приобщиться к спорту, укрепить здоровье и просто почувствовать себя частью большой спортивной семьи.

Спортплощадки, ФОКи, бассейны появляются даже в небольших городах и сёлах. Но самое главное, что должно быть на этих объектах, — это квалифицированные, увлечённые своим делом тренеры, ведь никакой самый современный стадион не заменит живого общения с наставником.

В прошлом году по прямому поручению Президента Российской Федерации в стране стартовала программа «Земский тренер», призванная привлечь квалифицированные кадры в спортивные организации в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Специалист, который переедет работать в такое учреждение, получит единовременную компенсационную выплату: в нашем регионе — 1 миллион рублей.

Развитие массового спорта, по словам Журовой, активно продолжается и будет скорректировано с учётом новых задач, которые «Единая Россия» примет на ближайшем съезде.

Особое внимание в новой реальности уделяется наследию великих побед. Олимпиады в Москве и Сочи оставили нам уникальную инфраструктуру, которой нет больше нигде в мире. Так, Федеральный центр «Сириус», выросший из сочинской Олимпиады, сегодня является единственной в мире мощной кузницей молодых талантов, где дети и молодёжь совмещают учёбу, спорт, творчество и науку.

ФОТО: VK.COM/K47LO