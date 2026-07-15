На Госуслугах подали уже более 3 млн заявлений в вузы

Нововведение этого года — на портале можно отозвать не только электронное, но и бумажное согласие на зачисление.

Какие уровни обучения выбирают

бакалавриат, базовое высшее, специалитет — 835 тыс. человек

магистратура, специализированное высшее — 151 тыс. человек

аспирантура — 20 тыс. человек

Целевое обучение

На Госуслугах доступно более 40 тыс. предложений от работодателей для целевого обучения в вузах.

На такие программы абитуриенты уже направили более 100 тыс. заявок.

Наибольший интерес у поступающих вызывают предложения в медицинских вузах. Объём целевой квоты, определённой Правительством, самый большой именно по этим направлениям подготовки.

Самые популярные вузы по целевому обучению

Московский городской педагогический университет

Российский университет медицины

Сеченовский университет

Уральский государственный медицинский университет

Кубанский государственный медицинский университет

Самые популярные работодатели

Авиакомпания «Россия»

Минздрав Московской области

Минздрав Республики Татарстан

Департамент образования и науки Москвы

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Подбор вуза

Для тех, кто ещё не решил, куда поступать, на Госуслугах работает сервис «Подбор вуза». Он позволяет подобрать учебное заведение и специальность, исходя из желаемого расположения, набранных баллов ЕГЭ и других параметров. При желании можно получить подборку вузов с персональными рекомендациями по поступлению. Сервисом воспользовались уже более 10 млн человек. Это как настоящие, так и будущие абитуриенты и их родители.

Сколько длится приёмная кампания

Приёмная кампания на бюджет для бакалавриата, специалитета и базового высшего образования продлится до 25 июля. Сроки приёма на платные отделения, а также в магистратуру и аспирантуру вузы устанавливают сами, уточнить их можно с помощью сервиса «Подбор вуза» и непосредственно в вузах.