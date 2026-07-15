Дворовый спорт 2026/XV

За 15 лет многое изменилось, но осталась неизменной благая цель, общественная инициатива и бессменный куратор проекта – Тимур Беруль.

Проект охватывает пять районов города: Мариенбург (ФОК «Мариенбург», понедельник, среда, пятница 16:00 – 17:30); Аэродром (площадка на ул. Кр. Военлетов, 4, литер А, понедельник, среда, пятница 12:00 – 13:30); Въезд (площадка педагогического колледжа, понедельник, среда, пятница 12:45 – 14:15); Центр (площадка лицея № 3, понедельник, среда, пятница 10:30 – 12:00); «Маяк» (площадка на ул. Волкова, дом 1А у «Татарского переезда», понедельник, среда, пятница 15:00 - 16:30).

В ходе реализации проекта в течение месяца тренеры-наставники будут помогать организовать дворовые команды для участия в спортивных мероприятиях, чтобы затем подростки могли самостоятельно заниматься дворовым футболом.

По традиции, в первый же день на тренировку собралось много ребят в Мариенбурге. Для этого обделенного спортивными площадками микрорайона футбольная тренировка стала настоящим событием. Активно откликнулись юные жители Аэродрома и Хохлова поля.

- Спорт в нашем проекте – не более чем общефизическая подготовка. А сам проект, большей частью, носит социально-воспитательный характер, – рассказывает Тимур Беруль. – Первоочередная задача – вытащить ребят из дома, организовать досуг на спортплощадках, показать положительный пример, чтобы они могли самостоятельно организовываться, привлечь к этому взрослых. Наши тренировки посещают ребята разных возрастов и физической подготовки.

Редко кого родители приводят за руку, в основном, дети приходят сами. Поэтому в любой момент могут развернуться и уйти. В этом и есть особенность дворовых тренировок. «Дворовый тренер» должен создать такую обстановку, чтобы у ребят возникло желание приходить вновь. Для нас это индикатор эффективности. У нас старшая молодежь тренирует младших, собирает команды – именно это является важной частью нашей работы. Проект рано или поздно закончится, а общение ребят продолжится – это и есть наша миссия.

В этом году общественный проект «Дворовый спорт» поддержал комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа, а также директор Гатчинского городского спортивно-досугового центра Наталья Кузнецова и начальник отдела развития массового и школьного спорта в Ленобласти Константин Иванов.

Татьяна Можаева