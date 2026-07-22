«Оберег 47» стартовал в Ленинградской области

С 17 по 19 июля в Ленинградской области прошла тактическая образовательная программа для специалистов по работе с молодёжью и лучших активистов «Оберег 47». Она направлена на подготовку добровольцев к участию в гуманитарных миссиях, работе в полевых условиях, помощи при чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий происшествий.

Подобная программа проводится впервые не только в Ленинградской области, но и во всей стране. Программу разработал и проводит «Ресурсный добровольческий центр». Обучение прошло на полигоне ГУ МЧС России по Ленинградской области в Мурино. Его цель — не только дать 30 специалистам необходимые практические навыки, но и подготовить их к созданию взрослых волонтёрских команд в районах региона и дальнейшей передаче полученных знаний на местах.

«Мы живём в очень непростое время и сегодня Ленинградская область на регулярной основе сталкивается с достаточно серьезными вызовами. Существует огромный пласт работы с семьями участников СВО, самим ветеранам специальной военной операции, работой в зонах подтоплений, лесных пожаров, на приграничных территориях, в пунктах временного размещения и на складах гуманитарной помощи, которые подразумевают, что доброволец, который хочет прийти на помощь должен обладать определенными навыками: навыками работы с инструментов, работой со специализированными категориями людей, и к сожалению, такая система обучения до настоящего времени отсутствовала. Наша задача не просто создавать и консолидировать волонтёрское движение, потому что желающих поехать помогать всегда очень много. Наша задача научить их действовать максимально эффективно и безопасно», - рассказал руководитель ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» Сергей Иващенко.

Участников учили формировать и координировать добровольческие команды, оценивать обстановку на месте, пользоваться радиосвязью, оказывать первую помощь, безопасно работать с бензо-, электро- и шанцевым инструментом, проводить погрузочно-разгрузочные работы, организовывать перевозку гуманитарных грузов и действовать при возникновении пожаров. Полученные навыки необходимы, чтобы волонтёры могли не просто прибыть на место происшествия, а быстро определить объём и порядок работ, распределить обязанности и действовать слаженно и безопасно.

Отдельная часть программы была посвящена работе в сложной социальной и информационной обстановке. Добровольцы разбирали особенности взаимодействия с пострадавшими, членами семей участников специальной военной операции, учились предотвращать конфликты, сохранять устойчивость команды и грамотно сопровождать гуманитарные миссии в информационном поле. Практические навыки участники продемонстрировали во время показательной тренировки под контролем действующих сотрудников МЧС России, Российского Красного креста, специалистов Ассоциации Добро.рф и опытных участников гуманитарных миссий.

Федеральным партнёром «Оберега 47» выступила Ассоциация Добро.рф. Её эксперты в области гуманитарных миссий и коммуникаций приняли участие в программе в качестве инструкторов и лекторов. Они поделились опытом организации гуманитарной помощи, подготовки и координации добровольцев, работы в кризисных ситуациях и рассказали, как возможности экосистемы Добро.рф могут использоваться для развития муниципальных волонтёрских команд Ленинградской области.

По итогам программы участники обсудили, как применять полученные знания в своих районах. В дальнейшем они должны стать основой подготовленных добровольческих команд, способных подключаться к гуманитарным миссиям, помогать при чрезвычайных ситуациях и обучать новых волонтёров на местах.