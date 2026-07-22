Ленобласть помогла Крыму генераторами

«В ходе телефонного разговора с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым уточнил, какая помощь нужна в непростой ситуации. Он сказал, что нужны генераторы — в том числе для обеспечения водоснабжения.

Мы отправили в Крым 10 дизель-генераторных установок общей мощностью около 2 МВт. В зависимости от модели мощность каждой — от 100 до 400 кВт. Они помогут обеспечить резервное электроснабжение больниц, пожарных частей, насосных станций водоснабжения и других важных объектов до полного восстановления энергоснабжения.

Практически все районы региона оперативно откликнулись и помогли сформировать груз. Спасибо главам муниципалитетов и всем, кто включился в эту работу.

Подобную помощь Ленобласть оказывает не впервые. В январе этого года пять генераторов были направлены в Белгородскую область.

Часть генераторов — мобильные. При необходимости их можно быстро перевезти с одного объекта на другой.

Своих не бросаем.

Провели заседание оперативного штаба и приняли решение: пополнить резерв энергогенераторов Ленинградской области в течение двух месяцев за счет резервного фонда. Для нас это объективная необходимость», — подчеркнул губернатор Ленинградской Александр Дрозденко.