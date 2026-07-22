От займа можно будет отказаться: как и зачем россиян будут уведомлять об оформленных на них кредитах
Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому все финансовые учреждения страны после оформления кредита на имя клиента будут обязаны проинформировать его о такой операции. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на официальном канале Госдумы в мессенджере "Макс".
Проект чрезвычайно актуален, поскольку касается едва ли не каждого из нас. Ведь далеко не секрет, что сегодня мошенники, различными путями завладев персональными данными гражданина, могут получить от его имени кредиты в банках и микрофинансовых организациях в любой точке страны. При этом сам гражданин об этом узнает последним.
Недавно читатель "РГ", житель Санкт-Петербурга, рассказал, что мошенники оформили на него кредит в филиале крупного банка, расположенного в Норильске, где он никогда не был. А когда долг вырос в несколько раз, банк уступил право требования коллекторской конторе, расположенной в Краснодарском крае. Сам же гражданин узнал о своем долге лишь тогда, когда решением мирового судьи по иску коллекторов с его счета были сняты немалые деньги. Теперь его ждет долгая и дорогостоящая череда судов.
Правоохранители и суды могут только подтвердить - подобные ситуации весьма многочисленны, различаются только деталями. И их главная и общая черта - гражданин слишком поздно узнает о своем кредите, когда время уже упущено.
Зато финал всех этих похожих историй всегда один и тот же: деньги похищены, долг настоящий хозяин персональных данных оспаривает трудно, дорого и долго.
По данным Центробанка, только в 2024 году общий объем операций, по которым мошенники оформляли на клиентов банков кредиты, оценивался в 26,9 миллиардов рублей.
В статистику попали 23 крупнейших банка страны, в которых мошенники оформили на ничего не подозревающих граждан кредиты почти на 13 миллиардов рублей. Банки пробуют бороться с такой напастью. Создана специальная база данных о мошеннических операциях, куда поступает информация даже в том случае, если обманутый гражданин сам к ним с жалобой не обращался. В банках уверяют, что это позволяет им быстрее выявлять и блокировать подозрительные переводы.
А всего за год число подобных мошеннических операций с навешенными на людей кредитами выросло почти на три процента. Это 1,19 миллиона случаев.
Подчеркнем, что в эту статистику не попали случаи выдачи подобных кредитов в МФО, которых по стране куда больше, чем банков.
Но, судя по документу, ситуация может в ближайшее время измениться.
Согласно законопроекту, о котором речь, кредитная организация или любая микрофинансовая организация должны будут предоставлять в квалифицированное бюро кредитных историй сведения о подписании заемщиком индивидуальных условий договора потребительского кредита.
При этом в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", их обяжут сообщать не только информацию о заемщиках, но и другие данные.
Среди таких данных должна быть информация о возможности заемщика отказаться от получения потребительского кредита, включая момент времени, до которого можно произвести такой отказ. Также нужны будут контактные данные кредитора - для возможного отказа от займа.
В свою очередь, квалифицированное бюро кредитных историй будет направлять через "Госуслуги" физическому лицу уведомление о подписании индивидуальных условий договора вместе со сведениями, позволяющими идентифицировать субъекта кредитной истории. И сделать это надо будет не позднее 15 минут с момента принятия от банка или МФО сведений, содержащихся в таком извещении.
Как подчеркивается в сообщении председателя Госдумы, в уведомлении должны быть прописаны процентная ставка, сумма займа и срок возврата. По его словам, инициатива направлена на защиту россиян от аферистов.
"Все это позволит защитить людей от действий мошенников, а также снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путем", - подчеркнул Вячеслав Володин.
Чтобы такие поправки заработали, необходимо внести изменения сразу в несколько действующих сегодня федеральных законов. Это федеральные законы от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности", от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ "О кредитных историях", от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и от 13 февраля 2025 г. № 9-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Более подробно ознакомиться с содержанием законопроекта можно на официальном сайте Государственной Думы.
“Российская газета”