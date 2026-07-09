«Любить по-гатчински!»

В романтическом прологе был исполнен танец с ромашками. В конце музыкально-хореографической композиции на ромашковом поле возникла символическая арка, через которую к участникам и гостям праздника вышла молодая гатчинская семья.

Праздник открыла семья Кузьменко - Александр и Екатерина. Супруги зарегистрировали свои отношения ровно год назад. Их дочь Валерия появилась на свет совсем недавно, 3 июня 2026 года. Семью Кузьменко приветствовали бурными аплодисментами и вручили подарок.

Семьи – это самая большая ценность Гатчинского округа. Это надежный тыл, настоящее богатство и будущее всего нашего региона. С Днем семьи, любви и верности жителей и гостей Гатчинского округа поздравил глава Гатчинского округа Виталий Филоненко. В семейном тандеме Виталий Андреевич оценил роль женщины - нежной силы, которая ведет за собой, хранит тепло домашнего очага и вдохновляет для достижения всех целей.

Также прозвучали поздравления от заместителя главы администрации Гатчинского округа по развитию социальной сферы Павла Иванова, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Александра Русских, Татьяны Бездетко и Людмилы Тептиной - координатора проекта «Крепкая семья» в Ленинградской области.

В этот день чествовали удивительные пары, которые стали гордостью Гатчинского округа. Эти супруги идут по жизни рука об руку 30, 40 и даже 60 лет.

Грамотами за содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе, достойное воспитание детей, сохранение семейных и нравственных ценностей и медалью «За любовь и верность» награждены Сергиенко Николай Васильевич и Антонина Ивановна, Егоровы Геннадий Петрович и Лариса Дмитриевна, Прутские Павел Иванович и Наталия Михайловна, Пылевы Владимир Александрович и Светлана Аркадьевна.

Особое богатство нашего округа – многодетные семьи. Ежегодно в целях укрепления семьи и популяризации семейных ценностей администрацией Гатчинского округа проводится конкурс «Почетная семья Гатчинского округа». В этом году для участия в нем каждое территориальное управление представило по одной лучшей многодетной семье.

За достойное воспитание детей в семье, активную жизненную позицию и в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности дипломами администрации Гатчинского округа награждены: семья Мосякиных - Олег Олегович и Наталья Юрьевна (Большеколпанское территориальное управление), семья Кораблевых - Павел Алексеевич и Елена Евгеньевна (Войсковицкое ТУ), семья Левиных - Сергей Леонидович и Ольга Александровна (Вырицкое ТУ), семья Мазюкиных - Александр Иванович и Алёна Юрьевна (Дружногорское ТУ), семья Августиновых - Евгений Александрович и Елена Евгеньевна (Елизаветинское ТУ), семья Запорова Кирилла Сергеевича и Мамаевой Виктории Владимировны (Новосветское ТУ), семья Осиповых - Владимир Александрович и Оксана Викторовна (Пудостьское ТУ), семья Иордановых - Дмитрий Александрович и Виктория Александровна (Рождественское ТУ).

Цветы и подарки многодетным семьям вручали Виталий Филоненко и Павел Иванов. Наград также удостоены: большая многодетная семья Шмаковых - Игорь Викторович и Елена Олеговна (Сиверское ТУ), семья Ефимова Василия Евгеньевича и Демидовой Анастасии Дмитриевны (Сусанинское ТУ), семья Котляровых -Дмитрий Витальевич и Дарья Петровна (Таицкое ТУ), семья Шиловых - Андрей Николаевич и Светлана Евгеньевна (город Коммунар), семья Глухановых - Алексей Юрьевич и Наталья Сергеевна (город Гатчина).

На празднике звучала прекрасная живая музыка. Сценический подиум занимали звезды Гатчинского округа - блистательный эстрадно-духовой оркестр. Вместе с ними, сменяя друг друга, свое искусство дарили лучшие творческие коллективы и исполнители.

Девизом праздника стал лозунг «Любить по-гатчински!». Это значит, беречь традиции, уважать старших, заботиться о младших, строить взаимоотношения в семье на доверии и поддержке.

Татьяна Можаева