Серебряный диплом гатчинских медсестёр

«Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» объединяет медицинских работников, педагогов и студентов, каждый из которых создает и укрепляет престиж профессии медицинской сестры. В настоящий момент она представляет интересы специалистов со средним медицинским и высшим сестринским образованием 26 районов Ленинградской области и объединяет в своих рядах более 5 тысяч медицинских работников.

В адрес ассоциации, всех ее членов и президента Татьяны Глазковой в этот день прозвучали поздравления от представителей учреждений, с которыми ассоциация сотрудничает в ходе своей профессиональной деятельности. Поздравления прозвучали от главных врачей больниц области, ветеранов ассоциации, обычных людей, которые просто хотели выразить благодарность за развитие сестринского дела в нашей области и стране в целом.

В этот день высокие награды получили и сотрудники Гатчинской клинической межрайонной больницы.

За большой вклад в развитие сестринского дела, общественного движения в Ленинградской области и за активное участие в работе ассоциации сестринский коллектив Гатчинской КМБ был награжден серебряным дипломом!

Грамотой губернатора Ленинградской области была награждена Надежда Николаевна Дрынова. Она пришла в Гатчинскую больницу в 1980 году дежурным фельдшером на станции скорой помощи, работала фельдшером сельской амбулатории в д.Малое Верево, в 1990-м стала старшей медицинской сестрой приемного отделения гатчинской больницы, а с 1994-го года - старшим фельдшером в этом же отделении. С 2000 года до декабря 2019-го Надежда Николаевна являлась главной медицинской сестрой Гатчинской больницы, сейчас является заведующей учебно-методическим кабинетом. С 2000-го года она вошла в педагогический состав открывшегося на базе больницы филиала Выборгского медицинского колледжа, и вот уже 19 лет преподает теорию сестринского дела и ведет практические занятия.

Почетной грамотой Ассоциации медицинских сестер России была награждена главная медицинская сестра Гатчинской КМБ Наталия Алексеевна Земко. Свой путь в Гатчинской больнице она начала в 2012-м году процедурной медсестрой педиатрического отделения Сиверской районной больницы. Войдя в тройку победителей областного конкурса «Лучший медицинский работник со средним медицинским образованием», в 2017 году стала старшей медсестрой детской поликлиники Гатчинской КМБ. В 2018 году Наталия Алексеевна заняла должность старшей медсестры стационара Гатчинской КМБ, а с декабря 2019 является главной медицинской сестрой больницы.

Нагрудным знаком ПАССД «Ветеран Ассоциации» награждена старшая медицинская сестра стационара Сиверской районной больницы Зинаида Александровна Галагаева. Её трудовой путь начался больше 50-ти лет назад, в 1967 году, с процедурной медицинской сестры Кобринской туберкулезной больницы. С 1968 года она стала старшей медсестрой, с января 1992 года по 2011 год работала главной медицинской сестрой в Сиверской районной больнице, с 2011 года по май 2017 года - в должности старшей медицинской сестры Сиверской больницы.

Благодарность ассоциации была вручена главному врачу Гатчинской КМБ Константину Александровичу Харитоненко.



