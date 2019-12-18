Серебряный диплом гатчинских медсестёр

В адрес ассоциации, всех
ее членов и президента Татьяны Глазковой в этот день прозвучали поздравления от
представителей учреждений, с которыми ассоциация сотрудничает в ходе своей
профессиональной деятельности. Поздравления прозвучали от главных врачей
больниц области, ветеранов ассоциации, обычных людей, которые просто хотели
выразить благодарность за развитие сестринского дела в нашей области и стране в
целом.
В этот день высокие
награды получили и сотрудники Гатчинской клинической межрайонной больницы.
За большой вклад в
развитие сестринского дела, общественного движения в Ленинградской области и за
активное участие в работе ассоциации сестринский коллектив Гатчинской КМБ был
награжден серебряным дипломом!
Грамотой губернатора
Ленинградской области была награждена Надежда Николаевна Дрынова. Она пришла в
Гатчинскую больницу в 1980 году дежурным фельдшером на станции скорой помощи,
работала фельдшером сельской амбулатории в д.Малое Верево, в 1990-м стала
старшей медицинской сестрой приемного отделения гатчинской больницы, а с
1994-го года - старшим фельдшером в этом же отделении. С 2000 года до декабря 2019-го
Надежда Николаевна являлась главной медицинской сестрой Гатчинской больницы,
сейчас является заведующей учебно-методическим кабинетом. С 2000-го года она
вошла в педагогический состав открывшегося на базе больницы филиала Выборгского
медицинского колледжа, и вот уже 19 лет преподает теорию сестринского дела и
ведет практические занятия.
Почетной грамотой
Ассоциации медицинских сестер России была награждена главная медицинская сестра
Гатчинской КМБ Наталия Алексеевна Земко. Свой путь в Гатчинской больнице она
начала в 2012-м году процедурной медсестрой педиатрического отделения Сиверской
районной больницы. Войдя в тройку победителей областного конкурса «Лучший
медицинский работник со средним медицинским образованием», в 2017 году стала
старшей медсестрой детской поликлиники Гатчинской КМБ. В 2018 году Наталия
Алексеевна заняла должность старшей медсестры стационара Гатчинской КМБ, а с
декабря 2019 является главной медицинской сестрой больницы.
Нагрудным знаком ПАССД
«Ветеран Ассоциации» награждена старшая медицинская сестра стационара Сиверской
районной больницы Зинаида Александровна Галагаева. Её трудовой путь начался
больше 50-ти лет назад, в 1967 году, с процедурной медицинской сестры
Кобринской туберкулезной больницы. С 1968 года она стала старшей медсестрой, с
января 1992 года по 2011 год работала главной медицинской сестрой в Сиверской
районной больнице, с 2011 года по май 2017 года - в должности старшей
медицинской сестры Сиверской больницы.
Благодарность ассоциации
была вручена главному врачу Гатчинской КМБ Константину Александровичу
Харитоненко.