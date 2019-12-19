Серебро и две бронзы теннисистов

В традиционном турнире приняли участие около 400 юношей и девушек (2005 г.р. и моложе) из 24 регионов России. Ленинградскую область представляли 10 воспитанников Всеволожской СШОР и Сиверской СШОР «Ника». В команду вошли Алексей Дреслер, Ксения Дрожжина, Владислав Иванов, Екатерина Михайлова, Маргарита Михайлова, Всеволод Мустаев, Ма-рина Назарова, Софья Щербинская (все – Сиверский) и Владислав Ковалев, Илья Слободчиков (Всеволожск) под руководством тренеров Татьяны Шевченко и Андрея Ковалева.
Сложнейший,
многоэтапный турнир стал серьезной проверкой технической, физической и
психологической подготовки юных теннисистов. За три с половиной дня каждый
спортсмен отыграл по 20-23 встречи из пяти партий одиночного разряда. Также они
приняли участие в сдаче четырех нормативов по общей и специальной физической
подготовке.
Представители
Ленинградской области достойно выступили на этих соревнованиях. В итоговую
восьмерку призеров вошли три воспитанника спортивной школы Олимпийского резерва
«Ника» из пос. Сиверский. Лучший результат показал Алексей Дреслер, выигравший
серебряную медаль среди юношей, а Екатерина Иванова и Софья Щербинская стали
бронзовыми призерами среди девушек.
Всего
одной победы не хватило Маргарите Михайловой для попадания на пьедестал почета,
она заняла пятое место.