Серебро и две бронзы теннисистов

В традиционном турнире приняли участие около 400 юношей и девушек (2005 г.р. и моложе) из 24 регионов России. Ленинградскую область представляли 10 воспитанников Всеволожской СШОР и Сиверской СШОР «Ника». В команду вошли Алексей Дреслер, Ксения Дрожжина, Владислав Иванов, Екатерина Михайлова, Маргарита Михайлова, Всеволод Мустаев, Ма-рина Назарова, Софья Щербинская (все – Сиверский) и Владислав Ковалев, Илья Слободчиков (Всеволожск) под руководством тренеров Татьяны Шевченко и Андрея Ковалева.

Сложнейший, многоэтапный турнир стал серьезной проверкой технической, физической и психологической подготовки юных теннисистов. За три с половиной дня каждый спортсмен отыграл по 20-23 встречи из пяти партий одиночного разряда. Также они приняли участие в сдаче четырех нормативов по общей и специальной физической подготовке.

Представители Ленинградской области достойно выступили на этих соревнованиях. В итоговую восьмерку призеров вошли три воспитанника спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» из пос. Сиверский. Лучший результат показал Алексей Дреслер, выигравший серебряную медаль среди юношей, а Екатерина Иванова и Софья Щербинская стали бронзовыми призерами среди девушек.

Всего одной победы не хватило Маргарите Михайловой для попадания на пьедестал почета, она заняла пятое место.